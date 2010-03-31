sashita89
На сайте с 22 января 2010
Рецепты читателей
ХакарлИсландия — потрясающая страна. Причем потрясает она не только своими природными красотами, но также национальной кухней.
Рецепты читателей
Хакарл Исландия — потрясающая страна. Причем потрясает она не только своими природными красотами, но также национальной кухней.
Путешествия читателей The Village
Новый видИспользуя свои плавники, чтобы ходить, а не плавать, handfish является одной из девяти новых видов, найденных учеными.
Путешествия читателей The Village
Новый вид Используя свои плавники, чтобы ходить, а не плавать, handfish является одной из девяти новых видов, найденных учеными.
Путешествия читателей The Village
Гламурный кузнечикЭтот кузнечек был обнаружен впервые в далеком 1887 году, но сфотографировать его удается нечасто, ведь "розовые гены", вызванные заболеванием под названием "эритризм", встречают лишь в 1 из 500 особей. Подозреваю, что есть и более очевидное объяснение малочисленности розовых кузнецов: в траве особо не спрячешься. Даже в царстве насекомых не любят неформалов.
Путешествия читателей The Village
Гламурный кузнечик Этот кузнечек был обнаружен впервые в далеком 1887 году, но сфотографировать его удается нечасто, ведь "розовые гены", вызванные заболеванием под названием "эритризм", встречают лишь в 1 из 500 особей. Подозреваю, что есть и более очевидное объяснение малочисленности розовых кузнецов: в траве особо не спрячешься. Даже в царстве насекомых не любят неформалов.
Путешествия читателей The Village
Озеро скелетовПрипорошенные снегом скалы окружают гималайское высокогорное озеро Рупкунд. Оно расположено в районе Гархвал индийского штата Уттар-Прадеш на высоте около пяти тысяч метров. Тишина и безлюдье царили здесь до последнего времени. Озеро стало объектом научных споров. Появилась "тайна Рупкунда". В чем же дело?
Путешествия читателей The Village
Озеро скелетов Припорошенные снегом скалы окружают гималайское высокогорное озеро Рупкунд. Оно расположено в районе Гархвал индийского штата Уттар-Прадеш на высоте около пяти тысяч метров. Тишина и безлюдье царили здесь до последнего времени. Озеро стало объектом научных споров. Появилась "тайна Рупкунда". В чем же дело?
Путешествия читателей The Village
Мостовая гигантовМиллионы лет назад на побережье Атлантического океана на месте будущей Северной Ирландии вследствие движения земной коры появились вулканы, которые выбрасывали огромное количество базальтовой лавы. Со временем из нее «сложились» огромные ступени, уходящие прямо в воду, и стены из отдельных плотно стоящих колонн.
Путешествия читателей The Village
Мостовая гигантов Миллионы лет назад на побережье Атлантического океана на месте будущей Северной Ирландии вследствие движения земной коры появились вулканы, которые выбрасывали огромное количество базальтовой лавы. Со временем из нее «сложились» огромные ступени, уходящие прямо в воду, и стены из отдельных плотно стоящих колонн.
Путешествия читателей The Village
Радужное деревцо
Рецепты читателей