Гламурный кузнечик Этот кузнечек был обнаружен впервые в далеком 1887 году, но сфотографировать его удается нечасто, ведь "розовые гены", вызванные заболеванием под названием "эритризм", встречают лишь в 1 из 500 особей. Подозреваю, что есть и более очевидное объяснение малочисленности розовых кузнецов: в траве особо не спрячешься. Даже в царстве насекомых не любят неформалов.