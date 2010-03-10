вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
K

kinogostinaya

На сайте с 25 января 2010

Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
Ситуация
Кино&Гостиная клуба «Б2»Приглашаю Вас в Кино&Гостиную Клуба «Б2» . У нас волшебно! Общение, свечи, кальяны, вино, прекрасная кухня, уютный полумрак, любимое кино .
0
Ситуация

Кино&Гостиная клуба «Б2» Приглашаю Вас в Кино&Гостиную Клуба «Б2» . У нас волшебно! Общение, свечи, кальяны, вино, прекрасная кухня, уютный полумрак, любимое кино .