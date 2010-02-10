Алексей Беседин
На сайте с 26 января 2010
Рецепты читателей
Устрицы.О прекрасном и трагичномУстрицы до недавнего времени считались олицетворением изыска и аристократии,редким деликатесом, едой королей и высокопоставленных персон. Сейчас их можно попробовать в каждом втором рыбном ресторане города.
Рецепты читателей
Устрицы.О прекрасном и трагичном Устрицы до недавнего времени считались олицетворением изыска и аристократии,редким деликатесом, едой королей и высокопоставленных персон. Сейчас их можно попробовать в каждом втором рыбном ресторане города.
Рецепты читателей
10 Итальянских блюд,которые покорили весь мирИтальянская кухня по праву считается одной из лучших кухонь мира.В ней собраны все диетические и натуральные ингредиенты из которых,можно творить шедевры и создавать ,что то свое.
Рецепты читателей