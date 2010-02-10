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Алексей Беседин

На сайте с 26 января 2010

Комментарии34
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Устрицы.О прекрасном и трагичномУстрицы до недавнего времени считались олицетворением изыска и аристократии,редким деликатесом, едой королей и высокопоставленных персон. Сейчас их можно попробовать в каждом втором рыбном ресторане города.
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Рецепты читателей

Устрицы.О прекрасном и трагичном Устрицы до недавнего времени считались олицетворением изыска и аристократии,редким деликатесом, едой королей и высокопоставленных персон. Сейчас их можно попробовать в каждом втором рыбном ресторане города.

10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир
Рецепты читателей
10 Итальянских блюд,которые покорили весь мирИтальянская кухня по праву считается одной из лучших кухонь мира.В ней собраны все диетические и натуральные ингредиенты из которых,можно творить шедевры и создавать ,что то свое.
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10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир
Рецепты читателей

10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир Итальянская кухня по праву считается одной из лучших кухонь мира.В ней собраны все диетические и натуральные ингредиенты из которых,можно творить шедевры и создавать ,что то свое.