Александр Шадрин
На сайте с 28 января 2010
«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова
На мой взгляд, да - ОНИ ГЕРОИ!
«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова
Никогда не говори никогда!
4 питерских панорамы
В галерею их. Здорово.
Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга
Согласен. Но суть была в другом все же.
Новый концептуальный клуб на севере Санкт-Петербурга
Еще не был. Единственное, что пока радует - это месторасположение близкое к дому.
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»
Насколько мне известно сеть ни совсем питерская. Сеть европейская. Последний раз бывал там в сентябре. Очень был поражен огромному количеству немцев. Видать пирогами в Германии балуются ни часто.
Пироги очень живое место с вкусным кофе и мучным на закуску. Советую.
Бар"Hollywood" - атмосфера, навеянная фильмами прошлого
На фото кажется, что это английский паб. Может я ошибаюсь?
Квартира холостяка. Квартира,в которую приходят поспать после очередной тусовки шумной Мск.