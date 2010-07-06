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АШ

Александр Шадрин

На сайте с 28 января 2010

Комментарии9
Темы0
Посты2
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Квартира недели: Костянский переулок

Квартира холостяка. Квартира,в которую приходят поспать после очередной тусовки шумной Мск.

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова

На мой взгляд, да - ОНИ ГЕРОИ!

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова

Никогда не говори никогда!

4 питерских панорамы

В галерею их. Здорово.

Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга

Согласен. Но суть была в другом все же.

Новый концептуальный клуб на севере Санкт-Петербурга

Еще не был. Единственное, что пока радует - это месторасположение близкое к дому.

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»

Насколько мне известно сеть ни совсем питерская. Сеть европейская. Последний раз бывал там в сентябре. Очень был поражен огромному количеству немцев. Видать пирогами в Германии балуются ни часто.

Пироги очень живое место с вкусным кофе и мучным на закуску. Советую.

Бар"Hollywood" - атмосфера, навеянная фильмами прошлого

На фото кажется, что это английский паб. Может я ошибаюсь?