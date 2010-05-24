вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии9
Темы0
Посты2
Коротко0
АШ

Александр Шадрин

На сайте с 28 января 2010

Комментарии9
Темы0
Посты2
Коротко0
Питер
«Социальный язык» фотографии Глеба КосоруковаПроизводственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».
5
Питер

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова Производственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».

Питер
Рубинштейна как ресторанный гид ПетербургаНа улицы Петербурга постепенно врывается полноценное лето. А это время открытия новых заведений для&nbsp;увеселения&nbsp;и "общепита". Факт остается фактом, но новички рестобизнеса Северной столицы по-прежнему растут, как грибы, но и также быстро исчезают, как первомайские подснежники.Нынешний сезон первых солнечных дней ознаменовался появлением новых имен: "Барслона", "Minus." и...
7
Питер

Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга На улицы Петербурга постепенно врывается полноценное лето. А это время открытия новых заведений для&nbsp;увеселения&nbsp;и "общепита". Факт остается фактом, но новички рестобизнеса Северной столицы по-прежнему растут, как грибы, но и также быстро исчезают, как первомайские подснежники.Нынешний сезон первых солнечных дней ознаменовался появлением новых имен: "Барслона", "Minus." и...