Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга На улицы Петербурга постепенно врывается полноценное лето. А это время открытия новых заведений для увеселения и "общепита". Факт остается фактом, но новички рестобизнеса Северной столицы по-прежнему растут, как грибы, но и также быстро исчезают, как первомайские подснежники.Нынешний сезон первых солнечных дней ознаменовался появлением новых имен: "Барслона", "Minus." и...