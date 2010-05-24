Александр Шадрин
На сайте с 28 января 2010
Питер
«Социальный язык» фотографии Глеба КосоруковаПроизводственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».
Питер
«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова Производственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».
Питер
Рубинштейна как ресторанный гид ПетербургаНа улицы Петербурга постепенно врывается полноценное лето. А это время открытия новых заведений для увеселения и "общепита". Факт остается фактом, но новички рестобизнеса Северной столицы по-прежнему растут, как грибы, но и также быстро исчезают, как первомайские подснежники.Нынешний сезон первых солнечных дней ознаменовался появлением новых имен: "Барслона", "Minus." и...
Питер