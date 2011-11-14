Теххи Полонская
На сайте с 6 августа 2008
Все время кажется - вот еще чуть-чуть чего-то добавить, и станет хорошо... Ну еще самую капельку! Правда, потом понимаешь, что это "чуть-чуть", это пара сотен тысяч на нормальный ремонт. Хорошо побеленные потолки, ровные стены, новые окна, красивые ручки и выключатели.
Я бывала в нескольких питерских квартирах, на подобие такой. Когда, за невозможностью сделать действительно хорошо, создается такой бюджетный художественный и уютный треш, но все время остается ощущение, что все-таки чего-то не хватает, до "хорошо".
УВЫ, КАСИМОВО БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ
Спасибо за пост!
Прочитала его еще год назад, а недавно, собираясь в Берлин, вспомнила и вооружилась распечаткой!
С удовольствием побывали в Тахелесе и Запате, посидели с текилой в СССР и на утро скатались в Бокси, где рядом в приятной кафешке нашли бранч - тоже буфет, за 6 евро, ешь не хочу:)
не дай боже обратно с челноками - в Питер привозили к часу ночи, а по пути я прокляла все, что смогла проклянуть:)
кстати, недавно пустили паром, если бронировать заранее номера на 4 человек, может получиться по 25-45- евро с носа - так катались знакомые, но увы, с какой фирмой не знаю
не успевая уследить на всем потоком этой всяческой «богопротивной» мерзости, бедняжки, стоящие у власти, хватаются за всё подряд, вызывая ну максимум лёгкое волнение…
мне кажется, справиться со всем этим у них, по счастью, не получится… это уже не антураж, это общество само такое:)
мурашки по коже….
жесть!
порадовали потомков:)
а я покупала, кажется в Хельсинки, причем цена была совершенно адекватной – как у всех лимонадов в том магазине – не больше 1го евро…хм..)
Классно! Видно, что проделана колоссальная работа, и что проделана она не зря!