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Теххи Полонская

На сайте с 6 августа 2008

Комментарии54
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Посты9
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Квартира недели (Киев)

Классно! Видно, что проделана колоссальная работа, и что проделана она не зря!

Квартира недели (Петербург)

Все время кажется - вот еще чуть-чуть чего-то добавить, и станет хорошо... Ну еще самую капельку! Правда, потом понимаешь, что это "чуть-чуть", это пара сотен тысяч на нормальный ремонт. Хорошо побеленные потолки, ровные стены, новые окна, красивые ручки и выключатели.

Я бывала в нескольких питерских квартирах, на подобие такой. Когда, за невозможностью сделать действительно хорошо, создается такой бюджетный художественный и уютный треш, но все время остается ощущение, что все-таки чего-то не хватает, до "хорошо".

Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом)

УВЫ, КАСИМОВО БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ

5 Мест, без которых Берлин – не Берлин

Спасибо за пост!
Прочитала его еще год назад, а недавно, собираясь в Берлин, вспомнила и вооружилась распечаткой!
С удовольствием побывали в Тахелесе и Запате, посидели с текилой в СССР и на утро скатались в Бокси, где рядом в приятной кафешке нашли бранч - тоже буфет, за 6 евро, ешь не хочу:)

Петербург-Хельсинки: basic info

не дай боже обратно с челноками - в Питер привозили к часу ночи, а по пути я прокляла все, что смогла проклянуть:)

кстати, недавно пустили паром, если бронировать заранее номера на 4 человек, может получиться по 25-45- евро с носа - так катались знакомые, но увы, с какой фирмой не знаю

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

не успевая уследить на всем потоком этой всяческой «богопротивной» мерзости, бедняжки, стоящие у власти, хватаются за всё подряд, вызывая ну максимум лёгкое волнение…

мне кажется, справиться со всем этим у них, по счастью, не получится… это уже не антураж, это общество само такое:)

Железные привидения

мурашки по коже….

КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ?

жесть!

Обращение советских лесорубов

порадовали потомков:)

Dr. Pepper – вкус детства

а я покупала, кажется в Хельсинки, причем цена была совершенно адекватной – как у всех лимонадов в том магазине – не больше 1го евро…хм..)

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