Теххи Полонская
На сайте с 6 августа 2008
Питер
Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом)Многие из нас несут в себе мечту о полётах с самого детства.
Питер
Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом) Многие из нас несут в себе мечту о полётах с самого детства.
Питер
Лофт проект ЭтажиВ ответ столичному «Винзаводу» в 2007году в Питере был запущен Лофт Проект ЭТАЖИ.
Питер
Лофт проект Этажи В ответ столичному «Винзаводу» в 2007году в Питере был запущен Лофт Проект ЭТАЖИ.
Путешествия читателей The Village
Япономания (2), ПитерВ Петербурге уже вовсю осень, то ли холод, то ли дождь (то ли все это сразу) и, увы, крышный сезон подошел к концу. Но возможность отдохнуть с видом на крыши Невского (и не только) проспекта у нас осталась – хотя бы в суши-баре Япономания в ТЦ Атриум (Невский 71, 5й этаж). Можно сидеть у окошка, смотреть на разноцветные фигурки куда-то бегущих жителей и гостей нашего славного города...
Путешествия читателей The Village
Япономания (2), Питер В Петербурге уже вовсю осень, то ли холод, то ли дождь (то ли все это сразу) и, увы, крышный сезон подошел к концу. Но возможность отдохнуть с видом на крыши Невского (и не только) проспекта у нас осталась – хотя бы в суши-баре Япономания в ТЦ Атриум (Невский 71, 5й этаж). Можно сидеть у окошка, смотреть на разноцветные фигурки куда-то бегущих жителей и гостей нашего славного города...
Питер
Там, где просвечивает изнанкаЕсли вы полагаете, что вы – взрослый человек, скептик и твёрдо стоите на ногах, то, возможно вам стоит этот пост пройти стороной. Потому что тут будет о том… чего, наверное, и вовсе не существует;-)
Питер
Там, где просвечивает изнанка Если вы полагаете, что вы – взрослый человек, скептик и твёрдо стоите на ногах, то, возможно вам стоит этот пост пройти стороной. Потому что тут будет о том… чего, наверное, и вовсе не существует;-)
Путешествия читателей The Village
В копилку экономнымУже несколько лет мне кажется – этой темой никого нельзя удивить, но тем не менее, я постоянно встречаю людей, которые на мой рассказ про Hospitalityclub задаются вопросом – а что это? – и после, окрылённые, спешат в интернет строить планы на отпуск.
Путешествия читателей The Village
В копилку экономным Уже несколько лет мне кажется – этой темой никого нельзя удивить, но тем не менее, я постоянно встречаю людей, которые на мой рассказ про Hospitalityclub задаются вопросом – а что это? – и после, окрылённые, спешат в интернет строить планы на отпуск.
Питер
Музей Сновидений Зигмунда ФрейдаМаленький, практически камерный музей (два зала), при Академии Психоанализа на Большом проспекте Петроградской Стороны, дом 18а. Существует с ноября 1999 года, и по сей день особых изменений не претерпел.
Питер
Музей Сновидений Зигмунда Фрейда Маленький, практически камерный музей (два зала), при Академии Психоанализа на Большом проспекте Петроградской Стороны, дом 18а. Существует с ноября 1999 года, и по сей день особых изменений не претерпел.
Питер
Дюны. Питер лишился лета Краткая сводка: бар Дюны, Конюшенная пл., д. 2, Санкт-Петербург.
Путешествия читателей The Village
Германия. Кёльн. Красная площадьКрасная площадь, или как её знает местное население – Roter Platz, самое нетипичное русское заведение заграницей, в котором мне доводилось бывать. Скорее арт-кафе, чем ресторан, никаких тебе matreshka-balalaika-ainene, но, правда без борща и пельменей здесь не обошлось. И конечно же, дедушка Ленин, лукаво глядящий на вас с плакатов, пока вы попиваете коктейль Krasnaja Korova (Wodka...
Путешествия читателей The Village
Германия. Кёльн. Красная площадь Красная площадь, или как её знает местное население – Roter Platz, самое нетипичное русское заведение заграницей, в котором мне доводилось бывать. Скорее арт-кафе, чем ресторан, никаких тебе matreshka-balalaika-ainene, но, правда без борща и пельменей здесь не обошлось. И конечно же, дедушка Ленин, лукаво глядящий на вас с плакатов, пока вы попиваете коктейль Krasnaja Korova (Wodka...
Питер
Дворники с улицы имени ЛеннонаС Невского на Лиговский, сразу направо и затем несколько подворотен (из опознаваемых: Сastle Rock, 5-е отделение милиции, наша). Так попадают в Арт-центр на Пушкинской 10. И не стоит смущаться тяжелых металлических дверей – они почти всегда открыты. Сразу налево – клуб Fish Fabrique (дружелюбные бармены, недорогая и очень вкусная еда, выпивка по разумной цене, киккер и заходящий...
Питер