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GS

Gleb Safonov

На сайте с 6 августа 2008

Комментарии55
Темы0
Посты3
Коротко0
Место вакантно: 12 новых профессий

коучеры заебали, только работать мешают

Новое место: Кафе Delicatessen

меня как всегда интересует вопрос: а курить внутри можно?

Новое место: «Кофе Is»

а курить внутри можно?

Еда в iPhone

хорошая подборка получилась, спасибо

В Москве появится департамент пропаганды

а кто Геббельсом будет?

В Москве появилась гигантская граффити-карта РФ

как-то уныло это выглядит

Творческие кластеры: Винзавод

Отличный пост
спасибо!

H&M уже в Москве

а цены какие там, как в заре?

День святого Патрика добрался до Москвы

а мы что ирландцы или католики? может теперь еще хануку праздновать,т.к. у нас много евреев и рамадан,т.к. у нас много мусульман живет?

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

семь потов сойдет, пока на таком под горку выедешь

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

В смысле под горку выедешь? На этом с горки вниз здорово наверно ))

Прикольная штука ))) я бы попробовала к своему велику прикрутить )) хоть мне и лыж с доской за зиму хватает, а за великом скучаю.

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

имею ввиду, если на таком по обычному подмосковному лесу кататься)

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

А... ну это же скорей аналог горных лыж, а не беговых. На таком подвесе и без лыжных примочек по лесу надо приличные усилия прилагать.

День святого Патрика добрался до Москвы

правильно, наху

День святого Патрика добрался до Москвы

й эту хуету

День святого Патрика добрался до Москвы

А вы видели в моем посте какие-либо предложения по празднованию этого праздника??? Я лично такого ничего не писала!

День святого Патрика добрался до Москвы

да это такая же примерно хуйня, как всякие суши, которыми в последнее время кишмя кишит почти любой российский город. Завозят в страну чужую культуру и популяризируют ее на радость быдлу, которое очень любит ощущать себя частью чего-то нового и особенного(не имея при этом ни малейшего понятия об этой самой культуре) тем самым выделяя себя из серой массы.

H&M уже в Москве

как в бершке

H&M уже в Москве

Цены, что радует, такие же как и во всем мире. На сайте hm.com можно посмотреть цены на некоторые модели

День святого Патрика добрался до Москвы

ага, едят суши, а потом удивляются откуда у них глисты))

Новое место: «Кофе Is»

нет, на улице стулья стоят

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