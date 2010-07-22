Gleb Safonov
На сайте с 6 августа 2008
меня как всегда интересует вопрос: а курить внутри можно?
а курить внутри можно?
хорошая подборка получилась, спасибо
а кто Геббельсом будет?
как-то уныло это выглядит
Отличный пост
спасибо!
а цены какие там, как в заре?
а мы что ирландцы или католики? может теперь еще хануку праздновать,т.к. у нас много евреев и рамадан,т.к. у нас много мусульман живет?
семь потов сойдет, пока на таком под горку выедешь
В смысле под горку выедешь? На этом с горки вниз здорово наверно ))
Прикольная штука ))) я бы попробовала к своему велику прикрутить )) хоть мне и лыж с доской за зиму хватает, а за великом скучаю.
имею ввиду, если на таком по обычному подмосковному лесу кататься)
А... ну это же скорей аналог горных лыж, а не беговых. На таком подвесе и без лыжных примочек по лесу надо приличные усилия прилагать.
правильно, наху
й эту хуету
А вы видели в моем посте какие-либо предложения по празднованию этого праздника??? Я лично такого ничего не писала!
да это такая же примерно хуйня, как всякие суши, которыми в последнее время кишмя кишит почти любой российский город. Завозят в страну чужую культуру и популяризируют ее на радость быдлу, которое очень любит ощущать себя частью чего-то нового и особенного(не имея при этом ни малейшего понятия об этой самой культуре) тем самым выделяя себя из серой массы.
как в бершке
Цены, что радует, такие же как и во всем мире. На сайте hm.com можно посмотреть цены на некоторые модели
ага, едят суши, а потом удивляются откуда у них глисты))
нет, на улице стулья стоят
коучеры заебали, только работать мешают