Gleb Safonov
На сайте с 6 августа 2008
Рецепты читателей
Cтрашная правда об Orbit и Dirolсорбит E420, мальтит E965, резиновая основа, загуститель E414, стабилизатор E422, натуральные, идентичные натуральным и искусственные ароматизаторы, маннит E421, эмульгатор соевый лецитин, краситель E171, подсластители аспартам E951, ацесульфам К E950, гидрокарбонат натрия E500ii, глазурь E903, антиоксидант E320.Состав жевательной резинки Dirol:
Рецепты читателей
Cтрашная правда об Orbit и Dirol сорбит E420, мальтит E965, резиновая основа, загуститель E414, стабилизатор E422, натуральные, идентичные натуральным и искусственные ароматизаторы, маннит E421, эмульгатор соевый лецитин, краситель E171, подсластители аспартам E951, ацесульфам К E950, гидрокарбонат натрия E500ii, глазурь E903, антиоксидант E320.Состав жевательной резинки Dirol:
Рецепты читателей
ГМО: есть или не есть?Вначале определяется ген, который кодирует синтез того или иного белка, придающего организму определенные свойства. Затем, методами молекулярной биологии этот ген вносят в родительский организм, используемый в последствии. Именно этот новый организм и носит название «генетически модифицированный». С его помощью можно производить как продукты, так и лекарства или какие-либо другие...
Рецепты читателей
ГМО: есть или не есть? Вначале определяется ген, который кодирует синтез того или иного белка, придающего организму определенные свойства. Затем, методами молекулярной биологии этот ген вносят в родительский организм, используемый в последствии. Именно этот новый организм и носит название «генетически модифицированный». С его помощью можно производить как продукты, так и лекарства или какие-либо другие...
Путешествия читателей The Village
Ховринска больница или АмбреллаХовринская больница - это мрачная одиннадцатиэтажная заброшенная больница в районе Ховрино. Сотни людей едут сюда со всей Москвы, тысячи посетили это место, десятки трупов находят каждый год в стенах обители зла. Вокруг здания сложилось много легенд и загадок. Оно имеет плохую, криминальную, можно сказать дьявольскую репутацию.
Путешествия читателей The Village