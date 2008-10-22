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Сережа Шакуто
На сайте с 16 ноября 2007
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Посты
1
Коротко
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Ситуация
Звуковой Барьер — виниловая сокровищница
Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.
21
Ситуация
Звуковой Барьер — виниловая сокровищница
Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.
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