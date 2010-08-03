В Москве аренда квартир у парков и водоемов подорожала Стоимость найма наиболее востребованных квартир с кондиционерами, около парков и водоемов в период аномальной жары в июле увеличилась в Москве на 5-10%, несмотря на относительно небольшое количество сделок, характерное для летнего периода, говорится в исследовании агентства МИАН.