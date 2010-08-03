Никита Юртаев
На сайте с 8 августа 2008
Ситуация
Летние веранды московских кафе пустуют из-за смогаДым и смог от природных пожаров, бушующих в Подмосковье уже несколько недель, вынуждают москвичей перебираться с летних веранд столичных кафе, которые пользуются большой популярностью в теплое время года, во внутренние помещения заведений, сообщили РИА Новости во вторник сотрудники городских кафе и ресторанов.
Ситуация
Летние веранды московских кафе пустуют из-за смога Дым и смог от природных пожаров, бушующих в Подмосковье уже несколько недель, вынуждают москвичей перебираться с летних веранд столичных кафе, которые пользуются большой популярностью в теплое время года, во внутренние помещения заведений, сообщили РИА Новости во вторник сотрудники городских кафе и ресторанов.
Ситуация
В Москве аренда квартир у парков и водоемов подорожалаСтоимость найма наиболее востребованных квартир с кондиционерами, около парков и водоемов в период аномальной жары в июле увеличилась в Москве на 5-10%, несмотря на относительно небольшое количество сделок, характерное для летнего периода, говорится в исследовании агентства МИАН.
Ситуация