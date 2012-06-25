Алексей
На сайте с 4 марта 2010
Двор — это как правило 3-4 дома. Что-то я сомневаюсь в том, что все жильцы этих домов вместятся в эти самые 30 парковочных мест.
Унылый какой-то офис. Никакого простора мыслей. Просто просторный и светлый офис. Я разочарован...
Сложно понять это большая детская или офис?)
Фотки ничего, но это статья скорее для ЛЕМа, а не для нашей Деревни..
Фотографии почему-то не склеиваются, как только не пробовал. Как только пойму в чем дело - исправлю.
Да, а то у меня дома валяется 2 книги... А до библиотеке никак не дойду, а тут всё под рукой будет!
И я думаю не у меня одного такая проблема )))
Троллейбусы убирают, а трамваи развивают.
Трамваи менее маневренные и так же постоянно "встают" из-за неправильно припаркованных машин.
Если бы все трамваи подняли над дорогой на см. 30 и категорически запретили въезд А/М, то да — это был бы скоростной транспорт Москвы.
Хотя несомненный плюс трамвая, отсутствующий у остального наземного общественного транспорта — это подогрев всех сидений в зимнее время года. Порой с работы едешь и вылезать даже не хочется с уютного места (=
Ура, наконец-то я открою сезон!! Надеюсь он по размеру не маленький, как на красной площади в прошлом году был!
А студентам там скидок нет?)
Грибок везде есть, это точно! Уменя бетонная коробка (9 этажей, 1988 год). Ты меня вообще озадачил - я намеревался все штукатурить, выравнивать... углы тоже кривые... Ничего особого правда, в основном все ровно, только пузырьки от бетона (вот ванна у меня не прямоугольник, а, скорее, ромб). Попробую, наверно, сам так одну стену выкрасить, а там посмотрим!
В общем, спасибо, дельный совет!
Алексей, а покажи, пожалуйста, что у тебя получилось. Тоже думаю так исполнить. У меня все стены старые, кривые и с трещинами и побаиваюсь, что очень дико получится.
Или у тебя нормальные такие стены были?
если под покраску, то нафиг штукатурить, или мебели много, которая сразу выявит кривизну стен
у меня вся квартира белая,
пол потолок в цвете - только с цветами не переборщи...
краска лучше латаксная, по мне, акрил более пачковит
я тоже почти не выравнивал бетон, три стены белые + одна плиткой под кирпич, вместе получается "типа лофт" (с потолками стандартной квартиры, конечно, лофта никакого, но тем не менее). Короче, если создаете соответствующий эффект - то в путь. А если все остальное будет чистенькое и аккуратненькое, то невыровненная стена будет не в тему.
уберите переносы
между фотографиями (см. «HTML» режим)
все фотографии в склейке должны быть одного размера как правило
Переносов нет, всё идет подряд. Пробовал из различных браузеров - та же лажа.
Я после разделения не понял, как функции поделились. В какой там поток это подходит? Тут удалю.
пусть лучше уж так чем вообще без парковочных мест
Я красил матовой - моющийся, видов много на любой вкус. Красил сразу по бетону с его неровностями и шероховатостями - получилось очень классно. Хорошо сочетается с кирпичем (тоже покрашеным в белый) и натурально-деревянным письменным столом и подоконником.
Могу только посоветовать одну вещь: перед тем как красить стены - пройтись дизинфицирующим составом против плесени и всякого грибка. У меня дом старый и в некоторых местах белая краска чуть поджелтела именно из-за этого грибка. Если не знать - никогда не обратишь внимание на этот оттенок, но все равно - неприятно.