Алексей
На сайте с 4 марта 2010
Ситуация
Хотите покататься на коньках, но не знаете куда пойти?Зима в самом разгаре, новогодние праздники начались, все любители льда достают из чуланов свои коньки, собирают друзей и идут покорять ледовое пространство
Ситуация
Хотите покататься на коньках, но не знаете куда пойти? Зима в самом разгаре, новогодние праздники начались, все любители льда достают из чуланов свои коньки, собирают друзей и идут покорять ледовое пространство
Ситуация
«Ночь музеев» 2010В Москве в акции «Ночь музеев-2010» примут участие 74 городских музея и выставочных зала, заявил на пресс-конференции руководитель департамента культуры столицы Сергей Худяков. «В акции также примут участие 18 музеев федерального ведения, 4 выставочных зала Союза художников, 3 музея Российской академии наук и около 50 негосударственных музеев, выставочных залов и галерей», – рассказал...
Ситуация