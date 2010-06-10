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FK

Fedor K.

На сайте с 7 марта 2010

Комментарии14
Темы0
Посты1
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Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро

Мне нравится, читается неплохо.

Последний звонок в этом году пройдет без алкоголя

Все так не любят "школоту" и так не довольны, что они бухают. Сами видимо чай с учителями в столовой на выпускной пили.
Лицемеры.

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

летом, когда подрабатывал в магазине, имелась в продаже водка по 48р.

Бесплатный Wi-Fi в Москве

В чём подвох? Реклама — не так страшно.

Квартира недели: Романов переулок

Хочу такую кровать.
Сама квартира конечно красивая, но я бы предпочёл в квартире из прошлого выпуска )

Отправлено с iPad

http://habrahabr.ru/blogs/hardware/90308/#comment_2717941
Самый вменяемый обзор, который я пока видел.

Слишком громко сказано, что он сможет заменить ноутбук. Нетбук — да, а вот ноутбуки используют не только чтобы читать, слушать музыку и лазить в интернет.

В Москве уже 1500 обладателей iPad

Ну через годик, глядишь, и у нас "появится" D:
Айфон официально начали продавать 1-1,5 месяца назад)

О Черкизовском рынке снимут сериал

"Напомним, что начиная с 2010 года российское телевидение не боится рисковать"
От души посмеялся :)

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

Сложно цены в рублях указывать? :)
Или хотя бы указали всё в одной валюте и не мешали фунты и доллары

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

Вкусный пост, спасибо :) Нужно будет поэкспериментировать.

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

пересчитали все в доллары, что бы было удобней

Последний звонок в этом году пройдет без алкоголя

Ну, в общем так и было. Уж извините

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