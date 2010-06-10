Fedor K.
На сайте с 7 марта 2010
Все так не любят "школоту" и так не довольны, что они бухают. Сами видимо чай с учителями в столовой на выпускной пили.
Лицемеры.
летом, когда подрабатывал в магазине, имелась в продаже водка по 48р.
В чём подвох? Реклама — не так страшно.
Хочу такую кровать.
Сама квартира конечно красивая, но я бы предпочёл в квартире из прошлого выпуска )
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/90308/#comment_2717941
Самый вменяемый обзор, который я пока видел.
Слишком громко сказано, что он сможет заменить ноутбук. Нетбук — да, а вот ноутбуки используют не только чтобы читать, слушать музыку и лазить в интернет.
Ну через годик, глядишь, и у нас "появится" D:
Айфон официально начали продавать 1-1,5 месяца назад)
"Напомним, что начиная с 2010 года российское телевидение не боится рисковать"
От души посмеялся :)
Сложно цены в рублях указывать? :)
Или хотя бы указали всё в одной валюте и не мешали фунты и доллары
Вкусный пост, спасибо :) Нужно будет поэкспериментировать.
пересчитали все в доллары, что бы было удобней
Ну, в общем так и было. Уж извините
Мне нравится, читается неплохо.