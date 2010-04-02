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Fedor K.
На сайте с 7 марта 2010
Комментарии
14
Темы
0
Посты
1
Коротко
0
Ситуация
Опять с мигалкой
1 апреля произошёл очередной инцидент с участием автомобиля с проблесковым маячком.
55
Ситуация
Опять с мигалкой
1 апреля произошёл очередной инцидент с участием автомобиля с проблесковым маячком.
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