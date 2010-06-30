bukvoed
На сайте с 8 марта 2010
как подгадываете вы время для размещения рецептов с аппетитными иллюстрациями - в момент когда сложно оторваться от работы, а ведь только от одного взгляда на пост в животе начинает урчать. спасибо, хотя брокколи не люблю)
спасибо за наводку, но действительно хорошие места надо держать в строжайшей тайне, иначе очень скоро туда будет не попасть, а потом и само место испортится, не српавившись с напловом посетителей)
а потом еще движение будет ограничено в связи с работами по восстановлению дорожного покрытия после танков... с другой стороны давно пора бы привыкнуть, лет пять последних каждый год одно и то же
уверен в большом количестве мимо кассы уходит аксессуаров для ломо, во всяком случае часто натыкался при покупке на пустые коробки, от пленки например и прочих мелочей
лента.ру повторила ошибку интерфакса
по сути коммендантский час был сокращен
начало осталось неизменным - 23.00
а вот конец - 6.00 вместо прежних 7.00
СвПатрик все же покровитель Ирландии, а родом он из Шотландии, поэтому Лондон никак не может быть его родиной, тем не менее спасибо за интересный репортаж
"Я конечно презираю отечество мое с головы до ног, - но мне досадно, если иностранец разделяет это чувство" А.С.Пушкин
Запуск российского сайта eBay, намеченный на сегодня, перенесен как минимум на неделю. Официальное объяснение - ждем когда приедет директор по развитию бизнеса eBay в Европе Алина Правджик. При этом сайт, находившийся в тестовой версии сейчас и вовсе закрыт. Поэтому многие склоняются к тому, что это из-за увеличения срока доставки посылок с двух недель до двух месяцев. «Почта России» в свою очередь объясняет это двукратным ростом международных отправлений, но ответственность за увеличение сроков и задержки перекладывает на таможенников (ФТС).
"люди всего мира празднуют" очень громко сказано, но статья тем не менее интересная
"Очень неприятно, когда иностранцы ругают Россию и называют русских животными, а ты не можешь ответить. Потому что напился, перестал ходить и разговаривать, и иностранцы куда-то тебя несут на руках..." В.П. Галыгин
Стыдно, господа, за нашу родину великую.
С каким-то сраным eBay справиться не можем. Смех сквозь слёзы!
"Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может" Джордж Байрон
"Мы решили внести изменения в московский КОАП. Ночным временем теперь будет считаться период не с 23.00 часов до 7.00 утра, а с 23.00 часов до 6.00 утра. То есть ночное время для подростков "ужмется" на 1 час", - пояснил на заседании редактор проекта депутат Александр Семенников. Российская газета
точно, совсем перегрелся
а к чему все эти минусы? я просто о том, что четыреквадрата широкую известность получили примерно пол года назад, а три месяца об этом уже было здесь
введение почти слово в слово пост трехмесячной давности http://www.lookatme.ru/flows/interaktiv/posts/89004-tusovki-v-kvadrate
правда тогда пользователей квадратов в россии немного было чтобы собрать интересные отзыва, за это отдельное спасибо