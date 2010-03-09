bukvoed
На сайте с 8 марта 2010
Путешествия читателей The Village
С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницахЖурнал Caterer & Hotelkeeper провел исследование, целью которого было выяснить, что туристы чаще всего прихватывают с собой на память из гостиниц. Конечно же первое место заняли полотенца, халаты, тапочки и тп. - на хищения банных принадлежностей пожаловались 32% из примерно тысячи опрошенных владельцев отелей. Кроме того, гостиницы постоянно недосчитываются пепельниц и прочей мелочи с...
Путешествия читателей The Village
С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах Журнал Caterer & Hotelkeeper провел исследование, целью которого было выяснить, что туристы чаще всего прихватывают с собой на память из гостиниц. Конечно же первое место заняли полотенца, халаты, тапочки и тп. - на хищения банных принадлежностей пожаловались 32% из примерно тысячи опрошенных владельцев отелей. Кроме того, гостиницы постоянно недосчитываются пепельниц и прочей мелочи с...
Ситуация
Dunkin' donuts: контрольная закупка «Не бывает невкусных пончиков» Гомер Симпсон
Путешествия читателей The Village
Diario di roma или мои римские каникулыТолько сейчас, спустя месяц как, пролетев 3070 километров, я вернулся в серые монотонные будни столицы, оставив позади шесть дней гармонии и солнечных импрессий, когда мыльная пена мимолетных впечатлений уже улеглась, а воспоминания, загустев, налились красками, и раскрылся букет эмоций, лишенных вкуса случайных чувств и переживаний, появилось время разобрать фотографии и написать о...
Путешествия читателей The Village
Diario di roma или мои римские каникулы Только сейчас, спустя месяц как, пролетев 3070 километров, я вернулся в серые монотонные будни столицы, оставив позади шесть дней гармонии и солнечных импрессий, когда мыльная пена мимолетных впечатлений уже улеглась, а воспоминания, загустев, налились красками, и раскрылся букет эмоций, лишенных вкуса случайных чувств и переживаний, появилось время разобрать фотографии и написать о...
Ситуация
Подросткам подкорректировали ночную жизньВ Мосгордуме случилось весенней обострение. На днях там собрались лучшие умы, чтобы подкорректировать время, когда несовершеннолетним запрещено появляться в общественных местах без взрослых. Впрочем время комендантского часа серьезных изменений не претерпело – с 23.00 до 6.00 (прежде было до 7.00). Зато чиновники внесли в Кодексе об административных правонарушениях поправки...
Ситуация
Подросткам подкорректировали ночную жизнь В Мосгордуме случилось весенней обострение. На днях там собрались лучшие умы, чтобы подкорректировать время, когда несовершеннолетним запрещено появляться в общественных местах без взрослых. Впрочем время комендантского часа серьезных изменений не претерпело – с 23.00 до 6.00 (прежде было до 7.00). Зато чиновники внесли в Кодексе об административных правонарушениях поправки...
Ситуация
EBay напоролся на «Почту России»Не успела стихнуть радость после недавнего сообщения о скором открытии русскоязычной версии крупнейшего в мире аукциона Ebay, как СМИ растиражировали новость противоположного содержания. Продавцы eBay и ряд других иностранных интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ», отказываются продавать товары покупателям из России. Причина в том, что с нового года срок доставки посылок «Почтой...
Ситуация
EBay напоролся на «Почту России» Не успела стихнуть радость после недавнего сообщения о скором открытии русскоязычной версии крупнейшего в мире аукциона Ebay, как СМИ растиражировали новость противоположного содержания. Продавцы eBay и ряд других иностранных интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ», отказываются продавать товары покупателям из России. Причина в том, что с нового года срок доставки посылок «Почтой...
Путешествия читателей The Village
Не ходите, дети, в африку гулять«Вон акула КаракулаРаспахнула злую пасть.Вы к акуле КаракулеНе хотите ли попастьПрямо в па-асть?»
Путешествия читателей The Village