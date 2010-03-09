С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

Журнал Caterer & Hotelkeeper провел исследование, целью которого было выяснить, что туристы чаще всего прихватывают с собой на память из гостиниц. Конечно же первое место заняли полотенца, халаты, тапочки и тп. - на хищения банных принадлежностей пожаловались 32% из примерно тысячи опрошенных владельцев отелей. Кроме того, гостиницы постоянно недосчитываются пепельниц и прочей мелочи с...