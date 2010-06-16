Виктор Шацких
На сайте с 11 марта 2010
Ситуация
Экскурсия по Красному ОктябрюПолная экскурсия по бывшей шоколадной фабрике: вахтерша тетя Валя и Илья Ценципер, боксерский клуб и "Стрелка", галереи и рестораны. Красный Октябрь превратился в Сохо
Ситуация
Экскурсия по Красному Октябрю Полная экскурсия по бывшей шоколадной фабрике: вахтерша тетя Валя и Илья Ценципер, боксерский клуб и "Стрелка", галереи и рестораны. Красный Октябрь превратился в Сохо
Ситуация
On-line everywhereРешил разобраться с мобильным интернетом, провел небольшой анализ цен и карты покрытия. Брал безлимитные предложения, потому что считать трафик – это моветон и прошлый век.
Ситуация