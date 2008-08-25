Мариам
На сайте с 21 августа 2008
Рецепты читателей
Волосатая сосискаРаньше я не знала, чем удивить гостей, пока не наткнулась в инете на вот эту замечательную вещь!
Рецепты читателей
Волосатая сосиска Раньше я не знала, чем удивить гостей, пока не наткнулась в инете на вот эту замечательную вещь!
Рецепты читателей
Как устроить себе сладкую жизньЯ очень люблю сладкую вату! Особенно я стала ее любить после нововведения в мире сладких ват – при покупке оной в московском зоопарке влажные салфетки дают в подарок!
Рецепты читателей