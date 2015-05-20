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ЕЕ

Евгения Ердакова

На сайте с 14 марта 2010

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
Город
Давайте жить дружноСоциолог Евгения Ердакова — о том, как организаторы местных сообществ могут решить проблемы спальных районов
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Город

Давайте жить дружно Социолог Евгения Ердакова — о том, как организаторы местных сообществ могут решить проблемы спальных районов