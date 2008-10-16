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АS

Ася S

На сайте с 20 ноября 2007

Комментарии28
Темы0
Посты7
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Сырный суп

о класс! а я без грибов делала, вкусно тоже, конечно, но с грибами будет просто совершенство)))

Календари Vespa

какая ж красота!

Календари Vespa

вид спереди ужасный – лопата с фарами и колесиком. Чего же в них такого прекрасного, кроме ностальгического для итальянцев имени, которое у нас стало известно лет 5 назад и романтики путешествий, которую можно к любому современному мопеду с багажником прицепить?)

Календари Vespa

да хрен с ними с веспами, на телок поглядите!!!

ну лан что касается веспы – вы, видимо, не бегали по друзьям с видеомагнитофоном подмышкой, чтобы переписать «Квадрофению», потому что двд не изобрели ещё. и не засматривали потом эту кассету до дыр, доводя родителей до истерики.

ну и так далее, и тому подобное..(утерла скупую слезу)..молодежь!

да вообще бывает, что продмет просто нравится. даже если кому-то это кажется обвешанной зеркалами табуреткой на колесах.

Календари Vespa

Ты, крогка, видимо, не ходила на в кинотеатр Юбилейный на Квадрафению, а передвигалась с катушечником "Дайна" по району в поисках зхаписей Олега Анфриева "Бременские музыканиты".

ЭЭхх., повырастали наши сперматозоиды!