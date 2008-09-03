Ася S
На сайте с 20 ноября 2007
Ситуация
Где в Москве приличный кофе на вынос?Хорошенкая мордашка Одри Хепберн на минуту прилипает к cверкающей витрине магазина «Тиффани». Девушка любуется украшениями, доставая из бумажного пакета пончик и пластиковый стаканчик с кофе, отпивает глоток и спешит куда-то дальше. Это первые кадры фильма «Завтрак у Тиффани», о милашке Холли Голайтли, которая ищет«место, где ей будет так же спокойно, как у «Тиффани», и она перестанет...
Ситуация
Где в Москве приличный кофе на вынос? Хорошенкая мордашка Одри Хепберн на минуту прилипает к cверкающей витрине магазина «Тиффани». Девушка любуется украшениями, доставая из бумажного пакета пончик и пластиковый стаканчик с кофе, отпивает глоток и спешит куда-то дальше. Это первые кадры фильма «Завтрак у Тиффани», о милашке Холли Голайтли, которая ищет«место, где ей будет так же спокойно, как у «Тиффани», и она перестанет...
Ситуация
ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫВнешний облик человека, то, как он одет, и его стиль, явно имеют не последнее значение для посетителей этого прекрасного портала. Этот пост для тех, кто интересуется одеждой не только как потребитель, но и как потенциальный создатель.
Ситуация
ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ Внешний облик человека, то, как он одет, и его стиль, явно имеют не последнее значение для посетителей этого прекрасного портала. Этот пост для тех, кто интересуется одеждой не только как потребитель, но и как потенциальный создатель.
Питер
ЛУЧШИЕ ВИДЕОПРОКАТЫ ПЕТЕРБУРГАБуквально пару лет назад, до того как мы вступили в эпоху высокоскоростного широкополосного безлимитного доступа в интернет, я частенько заказывала кинофильмы на сайте петербуржского видеопроката «Частная коллекция», пользуясь услугой почтовой доставки. Тогда я покупала у них фильмы буквально пачками, и готова была молиться на тех, кто собрал такую прекрасную коллекцию. Забытые богом...
Питер
ЛУЧШИЕ ВИДЕОПРОКАТЫ ПЕТЕРБУРГА Буквально пару лет назад, до того как мы вступили в эпоху высокоскоростного широкополосного безлимитного доступа в интернет, я частенько заказывала кинофильмы на сайте петербуржского видеопроката «Частная коллекция», пользуясь услугой почтовой доставки. Тогда я покупала у них фильмы буквально пачками, и готова была молиться на тех, кто собрал такую прекрасную коллекцию. Забытые богом...
Путешествия читателей The Village
Как экономить на авиаперелетахДва основных способа летать дешевле – это ловить специальные акции авиакомпаний и пользоваться услугами бюджетных и низкобюдженых (лоукосты) перевозчиков.
Путешествия читателей The Village
Как экономить на авиаперелетах Два основных способа летать дешевле – это ловить специальные акции авиакомпаний и пользоваться услугами бюджетных и низкобюдженых (лоукосты) перевозчиков.
Магазины
Где купить продукты для домашнего приготовления сушиКак же я люблю суши. Суши, роллы, и прочее, и иже с ними, и мисо-суп. Японцы – идеальные люди, которые придумали идеальную еду: и вкусная, и не вступает в противоречие ни с вегетарианскими замашками, ни с вечными диетами и прочим умерщвлением плоти. Я б, наверное, трескала суши с истинно русским размахом, в количествах, которые заставили бы интеллигентного японца содрогнуться. Но много...
Магазины
Где купить продукты для домашнего приготовления суши Как же я люблю суши. Суши, роллы, и прочее, и иже с ними, и мисо-суп. Японцы – идеальные люди, которые придумали идеальную еду: и вкусная, и не вступает в противоречие ни с вегетарианскими замашками, ни с вечными диетами и прочим умерщвлением плоти. Я б, наверное, трескала суши с истинно русским размахом, в количествах, которые заставили бы интеллигентного японца содрогнуться. Но много...
Магазины
Где купить чай «Пуэр»О китайском чае «пуэр» я впервые узнала совсем недавно из какого-то сетевого материала о «гонке пуэров» – якобы, благодаря тонкостям технологии приготовления этот чай – как коньяк – чем старше, тем дороже. И мир на эту тему сошел с ума: граждане по всему белому свету охотятся, коллекционируют и сколачивают состояния. Потом подруга как-то упомянула пуэр в разрезе того, что пьет, и цвет...
Магазины
Где купить чай «Пуэр» О китайском чае «пуэр» я впервые узнала совсем недавно из какого-то сетевого материала о «гонке пуэров» – якобы, благодаря тонкостям технологии приготовления этот чай – как коньяк – чем старше, тем дороже. И мир на эту тему сошел с ума: граждане по всему белому свету охотятся, коллекционируют и сколачивают состояния. Потом подруга как-то упомянула пуэр в разрезе того, что пьет, и цвет...
Путешествия по Европе от читателей The Village
На концерты я хожу по билетамСезон отпусков действительно заканчивается, но это не повод всем оставаться на своих местах. Более того, это значит, что путешествия будут стоить куда меньшей крови – дешевеют авиабилеты и отели. Почему бы не смотаться в Берлин и заодно не взглянуть на Пита нашего Догерти, к примеру? Или ещё на кого поприличней. Собираясь в поездку, вообще грех не залезть на last.fm и не проверить...
Путешествия по Европе от читателей The Village