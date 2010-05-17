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ЕД

Едим Дома!

На сайте с 15 марта 2010

Комментарии18
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Посты6
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Пирожное "Клубничный наполеон"

Возможно, это лишь мое мнение, но на мой взгляд, все посты на lookatme это своеобразнеая самореклама:). Я отбираю для lookatme самые оригинальные, на мой взгляд, рецепты, потому что мне интересно мнение здешней аудитории. А ссылку на источник даю, потому что здесь запрещен копипаст чужих материалов, а так понятно, что материалы свои.

Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо

Спасибо! Я тоже такое люблю:)

Брускетты и капрезе

Отличный салат, нужно попробовать:)

Грушевый пирог с голубым сыром

хочется попробовать:)

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии

Да, очень захотелось в Италию:)

Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом

Не за что, удачи!

Шоколадное тирамису с грушами

В этом рецепте тирамису нет ни коньяка, ни савоярди, но думаю, оно от этого не становится менее вкусным:). А кофе, конечно, лучше натуральный использовать.

Салат с креветками, авокадо и помидорами

Очень люблю такие салаты:). Уже освоила отдельно салат с креветками и салат из помидор, авокадо, и моцареллы. Теперь нужно так попробовать!

Пирожное "Клубничный наполеон"

спасибо за ответ