Едим Дома!
На сайте с 15 марта 2010
Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо
Спасибо! Я тоже такое люблю:)
Брускетты и капрезе
Отличный салат, нужно попробовать:)
Грушевый пирог с голубым сыром
хочется попробовать:)
Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии
Да, очень захотелось в Италию:)
Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом
Не за что, удачи!
Шоколадное тирамису с грушами
В этом рецепте тирамису нет ни коньяка, ни савоярди, но думаю, оно от этого не становится менее вкусным:). А кофе, конечно, лучше натуральный использовать.
Салат с креветками, авокадо и помидорами
Очень люблю такие салаты:). Уже освоила отдельно салат с креветками и салат из помидор, авокадо, и моцареллы. Теперь нужно так попробовать!
Пирожное "Клубничный наполеон"
спасибо за ответ
Возможно, это лишь мое мнение, но на мой взгляд, все посты на lookatme это своеобразнеая самореклама:). Я отбираю для lookatme самые оригинальные, на мой взгляд, рецепты, потому что мне интересно мнение здешней аудитории. А ссылку на источник даю, потому что здесь запрещен копипаст чужих материалов, а так понятно, что материалы свои.