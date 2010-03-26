Едим Дома!
На сайте с 15 марта 2010
Рецепты читателей
Пирожное "Клубничный наполеон"Что может быть вкуснее "Наполеона"? Наверное, только клубничный наполеон:).
Рецепты читателей
Пирожное "Клубничный наполеон" Что может быть вкуснее "Наполеона"? Наверное, только клубничный наполеон:).
Рецепты читателей
Тушеная тыква с горохом и помидорамиЯ знаю людей, которые категорически не едят тыкву ни в каком виде. И, по моему, совершенно зря! Правильно приготовленная тыква может быть очень вкусной, особенно, если потушить ее с помидорами. Не говоря уже о том, что это очень красиво! Какой еще овощ может похвастаться таким насыщенным цветом?
Рецепты читателей
Тушеная тыква с горохом и помидорами Я знаю людей, которые категорически не едят тыкву ни в каком виде. И, по моему, совершенно зря! Правильно приготовленная тыква может быть очень вкусной, особенно, если потушить ее с помидорами. Не говоря уже о том, что это очень красиво! Какой еще овощ может похвастаться таким насыщенным цветом?
Рецепты читателей
Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропомЭтот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).
Рецепты читателей
Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом Этот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).
Рецепты читателей
Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкойНежная свинина на ребрышках вначале обжаривается до золотистого цвета, а затем запекается под грилем с репкой и шалфеем в апельсиновом соке. В результате получается нечтно невообразимо вкусное!
Рецепты читателей
Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой Нежная свинина на ребрышках вначале обжаривается до золотистого цвета, а затем запекается под грилем с репкой и шалфеем в апельсиновом соке. В результате получается нечтно невообразимо вкусное!
Рецепты читателей
Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмомТакие куличи идеальны для Пасхи, а еще они настолько вкусны, что их можно есть хоть каждый день (конечно, если вы не боитесь испортить фигуру:)).
Рецепты читателей
Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом Такие куличи идеальны для Пасхи, а еще они настолько вкусны, что их можно есть хоть каждый день (конечно, если вы не боитесь испортить фигуру:)).
Рецепты читателей
Шоколадное тирамису с грушамиРецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи.
Рецепты читателей