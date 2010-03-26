Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом Этот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).