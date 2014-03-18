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ИИ

Ильдус Исанбирдин

На сайте с 22 августа 2008

Комментарии24
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Центробанк отозвал лицензии у «Мигом» и ещё трёх банков

Стройкредит вроде Самарский банк.

Кстати никто не подскажет, как юрлицу теперь деньги вытащить из Стройкредита. Что делать, куда обращаться/писать?

Стройкредит не отвечает, АСВ тоже не берут трубки. 

Куда пойти одиночке на 14 февраля?

Идти на игротеку

Домашнее овсяное печенье

я что-то подобное пек, но масло не растапливал, добавлял муки, и чуть больше сахара, и получалось что-то карамельно-овсянное ;)

Кручу кручу кручу педали кручу

пока новые

Вообще-то я не умею готовить

говорит о пользе майонеза уже пошло стало. Кто хочет тот ест, кто не хочет не ест, а своими знаниями о полезности майонеза никого уже не удивите!

Апельсиновый кекс

советую поэкспериментировать с дыней, и более воздушным тестом. Охренееееете в хорошим смысле)))))

КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

по-моему, это все таки какао, а не горячий шоколад.

Печеньки с m&m's

не тает не в руках не в печке :D

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

потому жуйте жвачки которые продают в аптеках....ээ...кедровые чтоли, не помню.

Ауровиль

Никто не хочет даже попытаться поверить. Одни параноики. Из всего вы делаете секты и т.п. Никто не хочет верить в то, что все самое даже не возможное, вполне возможно, а с течением времени тем более!!!

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

это что за такие жвачки?

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

контекс)

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

Сибирская смолка, называется. Жвачка из древесной смолы. Не супер вкусно (но сносно) но зато полезно.

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

а мне на вкус очень даже нравится!

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

даа, кстати, смола полезная очень и зубки отбеливает))

Ауровиль

что конкретно?

Апельсиновый кекс

жду августа:)

Домашнее овсяное печенье

Спасибо за вариант!) В следующие разы буду экспериментировать.)

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