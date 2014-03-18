Ильдус Исанбирдин
На сайте с 22 августа 2008
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я что-то подобное пек, но масло не растапливал, добавлял муки, и чуть больше сахара, и получалось что-то карамельно-овсянное ;)
пока новые
говорит о пользе майонеза уже пошло стало. Кто хочет тот ест, кто не хочет не ест, а своими знаниями о полезности майонеза никого уже не удивите!
советую поэкспериментировать с дыней, и более воздушным тестом. Охренееееете в хорошим смысле)))))
по-моему, это все таки какао, а не горячий шоколад.
не тает не в руках не в печке :D
потому жуйте жвачки которые продают в аптеках....ээ...кедровые чтоли, не помню.
Никто не хочет даже попытаться поверить. Одни параноики. Из всего вы делаете секты и т.п. Никто не хочет верить в то, что все самое даже не возможное, вполне возможно, а с течением времени тем более!!!
это что за такие жвачки?
контекс)
Сибирская смолка, называется. Жвачка из древесной смолы. Не супер вкусно (но сносно) но зато полезно.
а мне на вкус очень даже нравится!
даа, кстати, смола полезная очень и зубки отбеливает))
что конкретно?
жду августа:)
Спасибо за вариант!) В следующие разы буду экспериментировать.)
Стройкредит вроде Самарский банк.
Кстати никто не подскажет, как юрлицу теперь деньги вытащить из Стройкредита. Что делать, куда обращаться/писать?
Стройкредит не отвечает, АСВ тоже не берут трубки.