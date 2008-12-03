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ИИ

Ильдус Исанбирдин

На сайте с 22 августа 2008

Комментарии24
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Миндальные валентинкиВдогонку к предыдущему посту о съедобных валентинках. На этот раз это чуть меньше размером, песочные, в приготовлении мука заменяется молотым миндалем, что придает печенью необычный вкус. Таким печеньем не возможно наесться.
15
Рецепты читателей

Миндальные валентинки Вдогонку к предыдущему посту о съедобных валентинках. На этот раз это чуть меньше размером, песочные, в приготовлении мука заменяется молотым миндалем, что придает печенью необычный вкус. Таким печеньем не возможно наесться.

Рецепты читателей
Сердечки любимымЯ подобные пек на последний День всех влюбленных, так что вам на заметку;) ну и вообще, для влюбленных ведь не один день праздника в году ;))
19
Рецепты читателей

Сердечки любимым Я подобные пек на последний День всех влюбленных, так что вам на заметку;) ну и вообще, для влюбленных ведь не один день праздника в году ;))