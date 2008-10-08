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Виктор Кипер

На сайте с 24 августа 2008

Комментарии13
Темы0
Посты3
Коротко0
Гоа – Было время. (фото 80'х годов)
Путешествия читателей The Village
Гоа – Было время. (фото 80'х годов)
33
Гоа – Было время. (фото 80'х годов)
Путешествия читателей The Village

Гоа – Было время. (фото 80'х годов)

Путешествия читателей The Village
Woodstock '69Вудсток (англ. Woodstock Music and Art Festival, Фестиваль музыки и искусства в Вудстоке) один из знаменитейших рок-фестивалей. Проходил15, 16, 17 августа 1969 на одной из ферм города Бефел, штат Нью-Йорк,США.Число посетителей — около 450 тысяч, из них 1500 журналистов.
108
Путешествия читателей The Village

Woodstock '69 Вудсток (англ. Woodstock Music and Art Festival, Фестиваль музыки и искусства в Вудстоке) один из знаменитейших рок-фестивалей. Проходил15, 16, 17 августа 1969 на одной из ферм города Бефел, штат Нью-Йорк,США.Число посетителей — около 450 тысяч, из них 1500 журналистов.

Путешествия читателей The Village
Studio 5426 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся клуб, который вскоре станет домом не только всех богатых и известных модников Запада, но и Меккой диско-культуры, пышным кокаиновым царством культурного авангарда 70-х. Здесь будут не только танцевать, трахаться и принимать наркотики. Здесь будет происходить мировое общественное движение, несомненно и навсегда изменившее облик культуры...
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Путешествия читателей The Village

Studio 54 26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся клуб, который вскоре станет домом не только всех богатых и известных модников Запада, но и Меккой диско-культуры, пышным кокаиновым царством культурного авангарда 70-х. Здесь будут не только танцевать, трахаться и принимать наркотики. Здесь будет происходить мировое общественное движение, несомненно и навсегда изменившее облик культуры...