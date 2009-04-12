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Arina

На сайте с 24 августа 2008

Комментарии62
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Суп-пюре с шампиньонами и картофелемВ жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)
29
Рецепты читателей

Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)

Рецепты читателей
Фетучини (с ветчиной и грибами)Сегодня я задумалась, а чем же приятно удивить своих родных на ужин?
34
Рецепты читателей

Фетучини (с ветчиной и грибами) Сегодня я задумалась, а чем же приятно удивить своих родных на ужин?

Рецепты читателей
Пирог МанникОчень простой, быстрый и вкусный пирог для ленивых) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
35
Рецепты читателей

Пирог Манник Очень простой, быстрый и вкусный пирог для ленивых) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;