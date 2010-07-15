Ксения Онухова
На сайте с 21 марта 2010
Playboy - торт для девичника
ух, как эффектно! Спасибо! Захотелось творить прямо таки сразу ;)
Картофель по-деревенски
именно то, что нужно! ;) спасибо!
Коврижка с вареньем
только что испекла! Вкусно! Спасибо ;)
только что испекла! Вкусно! Спасибо ;)
а Вы с каким вареньем делали?
Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!
слюнки потекли. Спасибо за рецепт! Актуально мне в погоду такую! ;)
Коврижка с вареньем
с брусничным! я просто слышала, что нужно использовать варенье кисловатое, но вообще хотела из черной смородины сделать, просто закончилось :) думаю, с любым вкусно будет
Playboy - торт для девичника
удачи!)
Рыба под имбирным соусом
ну в принципе 5-7 минут хватает. ну а вообще смотрите по ситуации)
Спасибо, спасибо, сделаю обязательно.
А рыбку сколько по времени жарить?