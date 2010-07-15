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КО

Ксения Онухова

На сайте с 21 марта 2010

Комментарии42
Темы0
Посты3
Коротко0
Рыба под имбирным соусом

Спасибо, спасибо, сделаю обязательно.
А рыбку сколько по времени жарить?

Playboy - торт для девичника

ух, как эффектно! Спасибо! Захотелось творить прямо таки сразу ;)

Картофель по-деревенски

именно то, что нужно! ;) спасибо!

Коврижка с вареньем

только что испекла! Вкусно! Спасибо ;)
а Вы с каким вареньем делали?

Любителям Шоколада и Волшебных Эмоций!

слюнки потекли. Спасибо за рецепт! Актуально мне в погоду такую! ;)

Коврижка с вареньем

с брусничным! я просто слышала, что нужно использовать варенье кисловатое, но вообще хотела из черной смородины сделать, просто закончилось :) думаю, с любым вкусно будет

Playboy - торт для девичника

удачи!)

Рыба под имбирным соусом

ну в принципе 5-7 минут хватает. ну а вообще смотрите по ситуации)