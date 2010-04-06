Ксения Онухова
На сайте с 21 марта 2010
Рецепты читателей
Нежнейший творожный пирог!Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.
Рецепты читателей
Нежнейший творожный пирог! Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.
Рецепты читателей
Раз, два, три. шоколад кроши!Легкий и приятный процесс приготовления пирога ;) Лично я всё добавляла на глаз, но вот примерные пропорции для пирога на 4 человек.
Рецепты читателей
Раз, два, три. шоколад кроши! Легкий и приятный процесс приготовления пирога ;) Лично я всё добавляла на глаз, но вот примерные пропорции для пирога на 4 человек.
Рецепты читателей
Полезный и вкусный имбирный чай!Увидела как - то у знакомой на фотографии стакан с золотисто - розоватым напитком и подпись к фото: "Имбирный чай". Решила попробовать сварить. Искала рецепты в интернете сначала, но там всё либо сложно, либо наоборот убого просто, поэтому импровизация пошла ;) получилось вкусно. Так что ловите рецепт.
Рецепты читателей