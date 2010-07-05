Влад Деев
На сайте с 22 марта 2010
Системы бронирования денег берут порой больше чем гостиницы, вот очень полезный пост на эту тему:
http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/90813-kak-platit-minimalnuyu-tsenu-za-otel-lichnyy-primer
держу пальцы, чтобы все наладилось к майским праздникам. собрался в Париж, даже думать не хочу об отмене
такие консолидаторы, как epronto.ru, отбирают лидеров он-лайн бронирования, так что могу с уверенностью заявить, что мошенников там нет. хотя оптимально поиском поискать отзывы по незнакомой системе бронирования
собираюсь отписать по авиабилетам на следующих выходных
один раз во время длинного перелета, мой сосед по креслу в эконом-классе очень мучался от неудобств и в итоге лег прямо в проходе. оттуда его прогнали стюарды, так он перебрался на пол к нам под ноги. причем разрешил ставить на себя ноги, чтобы всем удобно было!
"На втрип.ми ребята первые предложили он-лайн бронирование туров от 30 ведущих туроператоров" - вот это неправда. зайдите на ехать.ру там операторов сотни и все онлайн бронирование дают
Сайт у вас хороший. Идею стырили у 101holidays.co.uk. Они, кстати, за нее приз получили. Заголовок почему-то направлен против вас же: "Умри турагенство" - вы же турагентсво, только с приставкой онлайн.
всем собирающимся посетить Париж в ближайшее время рекомендую вручную отобранный каталог недорогих (по парижским меркам) отелей: http://www.epronto.ru/hotels/paris/ Подборка уникальная, есть семейные отельчики, которых нет в системах бронирования и можно получить номер только после звонка хозяину. Может соберусь как-нибудь написать гид по стоящим отелям Парижа, где Эйфелева башня видна из туалета, например :)
хорошее дополнение к http://www.lookatme.ru/flows/puteshestviya/posts/98733-aviabilet-v-evropu-za-kopeyki