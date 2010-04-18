Влад Деев
На сайте с 22 марта 2010
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лайфхак на тему: скидки на отелиЛайфхак (лайфхакинг, от англ. life hack) — набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лайфхак на тему: скидки на отели Лайфхак (лайфхакинг, от англ. life hack) — набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков.
Путешествия читателей The Village
Как уменьшить цену отеля в два раза?Хочу поделиться некоторыми верными способами, как получать дополнительные скидки от гостиниц во время путешествий. Вся инфа на основе личного опыта. Сразу скажу, что можно получить цену и в несколько раз меньше, чем на стойке ресепшена – но это случается не так часто, как хотелось бы.
Путешествия читателей The Village
Как уменьшить цену отеля в два раза? Хочу поделиться некоторыми верными способами, как получать дополнительные скидки от гостиниц во время путешествий. Вся инфа на основе личного опыта. Сразу скажу, что можно получить цену и в несколько раз меньше, чем на стойке ресепшена – но это случается не так часто, как хотелось бы.
Путешествия читателей The Village
Авиабилет в Европу за копейки?Подборка низкобюджетных авиакомпаний, которые могут быть полезны для россиян.
Путешествия читателей The Village
Авиабилет в Европу за копейки? Подборка низкобюджетных авиакомпаний, которые могут быть полезны для россиян.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Как платить минимальную цену за отель. Личный примерЗадумывали ли вы когда-нибудь, что другие постояльцы в гостинице заплатили на 20-60% меньше за такой же номер? Или о том, что ваши соседи по креслу в самолете купили билет на этот рейс по разной цене? Опытные туристы знают способы сэкономить, а новички, как правило, переплачивают. Я хочу поделиться алгоритмом поиска цены на отель, которая работает и помогает находить номера по самой...
Путешествия по Европе от читателей The Village