Как платить минимальную цену за отель. Личный пример Задумывали ли вы когда-нибудь, что другие постояльцы в гостинице заплатили на 20-60% меньше за такой же номер? Или о том, что ваши соседи по креслу в самолете купили билет на этот рейс по разной цене? Опытные туристы знают способы сэкономить, а новички, как правило, переплачивают. Я хочу поделиться алгоритмом поиска цены на отель, которая работает и помогает находить номера по самой...