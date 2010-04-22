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Валерий Печейкин

На сайте с 22 марта 2010

Комментарии53
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?3 быстрых и 10 медленных способов стать очень красивым/красивой
40
Рецепты читателей

КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ? 3 быстрых и 10 медленных способов стать очень красивым/красивой

Рецепты читателей
"Девушка, вы обязательно поправитесь!"Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!
90
Рецепты читателей

"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!

Рецепты читателей
10 мифов о «худой» едеМифы возникают из-за устаревшей науки и околонаучных сплетен. Обычно кто-то что-то где-то прочел и. началось! Чего только не услышишь о «вкусной и здоровой пище»! Я собрал для вас десять мифов, которые хотел бы развеять.
146
Рецепты читателей

10 мифов о «худой» еде Мифы возникают из-за устаревшей науки и околонаучных сплетен. Обычно кто-то что-то где-то прочел и. началось! Чего только не услышишь о «вкусной и здоровой пище»! Я собрал для вас десять мифов, которые хотел бы развеять.