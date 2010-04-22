Валерий Печейкин
На сайте с 22 марта 2010
Рецепты читателей
КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?3 быстрых и 10 медленных способов стать очень красивым/красивой
Рецепты читателей
КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ? 3 быстрых и 10 медленных способов стать очень красивым/красивой
Рецепты читателей
"Девушка, вы обязательно поправитесь!"Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!
Рецепты читателей
"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!
Рецепты читателей
10 мифов о «худой» едеМифы возникают из-за устаревшей науки и околонаучных сплетен. Обычно кто-то что-то где-то прочел и. началось! Чего только не услышишь о «вкусной и здоровой пище»! Я собрал для вас десять мифов, которые хотел бы развеять.
Рецепты читателей