Самый длинный тоннель в мире После русского полководца Александра Суворова, который совершил знаменитый переход через Альпы, а именно через Сен-Готардский перевал, мало кто рисковал повторить его подвиг. Но прогресс не стоит на месте, и если нельзя совершить переход над землей, то можно под землей.Уже при наличии двух тоннелей: железнодорожного (Galleria ferroviaria del San Gottardo) и автомобильного (Galleria...