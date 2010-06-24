Ксения
На сайте с 25 марта 2010
Путешествия читателей The Village
Про необычные улицы Самая узкая улица
Рецепты читателей
Самые полезные сладостиНе верьте, что сладкое есть вредно. Есть сладости, которые есть очень полезно. Конечно, в разумном количестве.
Рецепты читателей
Самые полезные сладости Не верьте, что сладкое есть вредно. Есть сладости, которые есть очень полезно. Конечно, в разумном количестве.
Путешествия читателей The Village
Самые известные колёса обозрения мираSingapore Flyer («Парящий Сингапур»)
Путешествия читателей The Village
Самые известные колёса обозрения мира Singapore Flyer («Парящий Сингапур»)
Путешествия читателей The Village
Самый длинный тоннель в миреПосле русского полководца Александра Суворова, который совершил знаменитый переход через Альпы, а именно через Сен-Готардский перевал, мало кто рисковал повторить его подвиг. Но прогресс не стоит на месте, и если нельзя совершить переход над землей, то можно под землей.Уже при наличии двух тоннелей: железнодорожного (Galleria ferroviaria del San Gottardo) и автомобильного (Galleria...
Путешествия читателей The Village