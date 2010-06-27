Rita Davydova
На сайте с 27 марта 2010
В Европу!
Спасибо за дополнительную информацию !
"Love Is"
1. Банан и клубника (голубая обёртка с белыми краями)
1. Банан и клубника (голубая обёртка с белыми краями)
2. Ананас и апельсин (оранжевая обёртка с жёлтыми краями)
3. Вишня и лимон (малиновая обёртка с жёлтыми краями)
4. Перечная мята и ментол (обёртка цвета морской волны с белыми краями)
5. Яблоко и лимон (салатовая обёртка с жёлтыми краями)
6. Кокос и ананас (жёлтая обёртка с белыми краями и зелёной надписью)
В Европу!
На здоровье! :)
"Love Is"
ага.. помню с братом по 50 копеек набирали полные карманы в ближайшем магазинчике..)))
My Love Cupcake
Добавила другой рецепт
My Love Cupcake
аналогично)))
аналогично)))
такая красота)))
может посылочкой?:DDD