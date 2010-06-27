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RD

Rita Davydova

На сайте с 27 марта 2010

Комментарии25
Темы0
Посты3
Коротко0
"Love Is"

может посылочкой?:DDD

В Европу!

Спасибо за дополнительную информацию !

"Love Is"

1. Банан и клубника (голубая обёртка с белыми краями)
2. Ананас и апельсин (оранжевая обёртка с жёлтыми краями)
3. Вишня и лимон (малиновая обёртка с жёлтыми краями)
4. Перечная мята и ментол (обёртка цвета морской волны с белыми краями)
5. Яблоко и лимон (салатовая обёртка с жёлтыми краями)
6. Кокос и ананас (жёлтая обёртка с белыми краями и зелёной надписью)

В Европу!

На здоровье! :)

"Love Is"

ага.. помню с братом по 50 копеек набирали полные карманы в ближайшем магазинчике..)))

My Love Cupcake

Добавила другой рецепт

My Love Cupcake

аналогично)))
такая красота)))