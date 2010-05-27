В Европу! Путешествовать сами, куда приятней, чем с агентством. Можно мечтать, куда вы хотите поехать летом, лазить по сайтам и выбирать варианты. Покупать дешевые билеты по акциям и ездить дешево на выходные, например. Никогда не будет накладки, вроде отмены отеля, к которому вы уже душой прикипели, и в котором есть интернет. Ну и, конечно, ни с чем не сравнимое чувство гордости за...