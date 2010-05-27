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RD

Rita Davydova

На сайте с 27 марта 2010

Комментарии25
Темы0
Посты3
Коротко0
В Европу!
Путешествия читателей The Village
В Европу!&nbsp;Путешествовать сами, куда приятней, чем с агентством. Можно мечтать, куда вы хотите поехать летом, лазить по сайтам и выбирать варианты. Покупать дешевые билеты по акциям и ездить дешево на выходные, например. Никогда не будет накладки, вроде&nbsp; отмены отеля, к которому вы уже душой прикипели, и в котором есть интернет. Ну и, конечно, ни с чем не сравнимое чувство гордости за...
41
В Европу!
Путешествия читателей The Village

В Европу! &nbsp;Путешествовать сами, куда приятней, чем с агентством. Можно мечтать, куда вы хотите поехать летом, лазить по сайтам и выбирать варианты. Покупать дешевые билеты по акциям и ездить дешево на выходные, например. Никогда не будет накладки, вроде&nbsp; отмены отеля, к которому вы уже душой прикипели, и в котором есть интернет. Ну и, конечно, ни с чем не сравнимое чувство гордости за...

"Love Is"
Рецепты читателей
"Love Is"&nbsp;Жевательная резинка "Love Is" турецкой компании Dandy Sakiz ve Şekerleme San. A.Ş с забавными картинками на вкладышах и незатейливым текстом. Автор рисунков британский художник Билл Эспри, который занимается этим последние 30 лет, и не знал, что его рисунки вкладывают в турецкие жевачки, об этом рассказал один корреспондент российского издания, дозвонившейся ему в Лондон. На...
90
"Love Is"
Рецепты читателей

"Love Is" &nbsp;Жевательная резинка "Love Is" турецкой компании Dandy Sakiz ve Şekerleme San. A.Ş с забавными картинками на вкладышах и незатейливым текстом. Автор рисунков британский художник Билл Эспри, который занимается этим последние 30 лет, и не знал, что его рисунки вкладывают в турецкие жевачки, об этом рассказал один корреспондент российского издания, дозвонившейся ему в Лондон. На...

My Love Cupcake
Рецепты читателей
My Love CupcakeКапкейк все больше входит в культуру нашей столицы.
27
My Love Cupcake
Рецепты читателей

My Love Cupcake Капкейк все больше входит в культуру нашей столицы.