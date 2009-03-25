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TN

ta nuzhnaya

На сайте с 30 августа 2008

Комментарии15
Темы0
Посты2
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Жюльен в булочке

и на вкус совсем не дурно)

Москва без «Дизеля»

хоть в последнее время приличного в Дизеле было мало и редко, все равно буду по нему горевать... мои любимые MATIC мне ничто не сможет заменить(

Малиновый торт

по второму рецепту готовлю с яблоками,тоже очень вкусно)

Сытный сырный суп

это было уже http://www.lookatme.ru/flows/23-eda/posts/44468-syirnyiy-sup

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов

это может послужить очень вкусным изучением алфавита для детей)

Bubble Gum Alleys

как-то это все не «вкусно», особенно крупные планы…

Поднимай меня наверх

вместо печенья можно использовать обычный бисквит,а вот Маскарпоне лучше ничем не заменять.

Малиновый торт

вариантов куча. моя бабушка готовила так пирог с свежими вишнями. еще ооочень вкусно с сливами.

Малиновый торт

и с лимоном, мама дорогая!!

Малиновый торт

а еще можно с грушами, изюмом и грецким орехом в карамельном соусе)))

вариантов миллион

Москва без «Дизеля»
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