Классическое фондю «Невшатель» История фондю насчитывает почти семь столетий. Принято считать, что это самое популярное и, собственно, единственное национальное швейцарское блюдо. По одной из версий фондю появилось в Швейцарских Альпах, куда на заливные луга на живописных склонах пастухи надолго угоняли стада овец на выпас. Пастухи брали с собой большие головки сыра, хлеб и вино, сыр и хлеб со временем...