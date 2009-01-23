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ta nuzhnaya

На сайте с 30 августа 2008

Комментарии15
Темы0
Посты2
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Рецепты читателей
Жюльен в булочкеЖюльен можно готовить не только в кокотницах, которые далеко не на каждой кухне завалялись, но и в булочках!&nbsp;
43
Рецепты читателей

Жюльен в булочке Жюльен можно готовить не только в кокотницах, которые далеко не на каждой кухне завалялись, но и в булочках!&nbsp;

Рецепты читателей
Классическое фондю «Невшатель»История фондю насчитывает почти семь столетий. Принято считать, что это самое популярное и, собственно, единственное национальное швейцарское блюдо. По одной из версий фондю появилось в Швейцарских Альпах, куда на заливные луга на живописных склонах пастухи надолго угоняли стада овец на выпас. Пастухи брали с собой большие головки сыра, хлеб и вино, сыр и хлеб со временем...
26
Рецепты читателей

Классическое фондю «Невшатель» История фондю насчитывает почти семь столетий. Принято считать, что это самое популярное и, собственно, единственное национальное швейцарское блюдо. По одной из версий фондю появилось в Швейцарских Альпах, куда на заливные луга на живописных склонах пастухи надолго угоняли стада овец на выпас. Пастухи брали с собой большие головки сыра, хлеб и вино, сыр и хлеб со временем...