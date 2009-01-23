ta nuzhnaya
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Рецепты читателей
Жюльен в булочкеЖюльен можно готовить не только в кокотницах, которые далеко не на каждой кухне завалялись, но и в булочках!
Рецепты читателей
Жюльен в булочке Жюльен можно готовить не только в кокотницах, которые далеко не на каждой кухне завалялись, но и в булочках!
Рецепты читателей
Классическое фондю «Невшатель»История фондю насчитывает почти семь столетий. Принято считать, что это самое популярное и, собственно, единственное национальное швейцарское блюдо. По одной из версий фондю появилось в Швейцарских Альпах, куда на заливные луга на живописных склонах пастухи надолго угоняли стада овец на выпас. Пастухи брали с собой большие головки сыра, хлеб и вино, сыр и хлеб со временем...
Рецепты читателей