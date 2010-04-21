вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии4
Темы0
Посты3
Коротко0
ML

Maxim Lavrov

На сайте с 8 апреля 2010

Комментарии4
Темы0
Посты3
Коротко0
Терминал: люди в ожидании рейса

Спасибо, очень интересно.
И люди такие разные

Запретные игры: покер

Почему в тегах Ксения Собчак, Дмитрий Дибров ?

В Москве уже 1500 обладателей iPad

Месяц назад уже 3GS начали продавать официально. 3G около года назад

В Москве уже 1500 обладателей iPad

Я это и имел ввиду)
"Уже" - это звучит гордо)

Запретные игры: покер

А вы только теги прочли?

Запретные игры: покер

Прочел, конечно.
Извиняюсь, статья очень интересная, даже забыл, что в начале данные лица промелькали.