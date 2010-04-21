Maxim Lavrov
На сайте с 8 апреля 2010
Запретные игры: покер
Почему в тегах Ксения Собчак, Дмитрий Дибров ?
В Москве уже 1500 обладателей iPad
Месяц назад уже 3GS начали продавать официально. 3G около года назад
В Москве уже 1500 обладателей iPad
Я это и имел ввиду)
Я это и имел ввиду)
"Уже" - это звучит гордо)
Запретные игры: покер
А вы только теги прочли?
Запретные игры: покер
Прочел, конечно.
Прочел, конечно.
Извиняюсь, статья очень интересная, даже забыл, что в начале данные лица промелькали.
Спасибо, очень интересно.
И люди такие разные