Maxim Lavrov
На сайте с 8 апреля 2010
Путешествия по Европе от читателей The Village
Сколько стоит счастьеБольшинство британцев хоть и считает что не в деньгах счастье, но ежегодный заработок в 50 тысяч фунтов может сделать счастливым любого жителя Соединенного Королевства. Таковы результаты опроса на тему "Сколько британцу нужно для счастья" .При этом рядовому россиянину для счастья хватило бы и 30 тысяч рублей.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Сколько стоит счастье Большинство британцев хоть и считает что не в деньгах счастье, но ежегодный заработок в 50 тысяч фунтов может сделать счастливым любого жителя Соединенного Королевства. Таковы результаты опроса на тему "Сколько британцу нужно для счастья" .При этом рядовому россиянину для счастья хватило бы и 30 тысяч рублей.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Европа изменится для туристовЕвросоюз готовит кардинальные изменения в туристической сфере для привлечения большего числа туристов. Ставку еврочиновники делают в первую очередь на путешественников из России и Китая.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Европа изменится для туристов Евросоюз готовит кардинальные изменения в туристической сфере для привлечения большего числа туристов. Ставку еврочиновники делают в первую очередь на путешественников из России и Китая.
Рецепты читателей
В McDonald's будут принимать банковские картыСеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшее время станет принимать банковские карты, пишет в номере от 27 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, партнером американской компании станет банк "Русский стандарт", который и установит в сети необходимое оборудование.
Рецепты читателей