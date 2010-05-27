Сколько стоит счастье Большинство британцев хоть и считает что не в деньгах счастье, но ежегодный заработок в 50 тысяч фунтов может сделать счастливым любого жителя Соединенного Королевства. Таковы результаты опроса на тему "Сколько британцу нужно для счастья" .При этом рядовому россиянину для счастья хватило бы и 30 тысяч рублей.