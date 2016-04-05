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KS

Katya Statkus

На сайте с 10 апреля 2010

Комментарии2
Темы0
Посты4
Коротко0
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы
Прочитано
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей МосквыThe Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы
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«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы
Прочитано

«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы The Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы

Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?
Индустрия
Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?Критики и представитель группы лейблов — о том, зачем Бейонсе, Кендрик и Джеймс Блейк выпускают альбомы-сюрпризы
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Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?
Индустрия

Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения? Критики и представитель группы лейблов — о том, зачем Бейонсе, Кендрик и Джеймс Блейк выпускают альбомы-сюрпризы

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
Индустрия
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайтThe Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
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«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
Индустрия

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли

«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»
Индустрия
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства
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«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»
Индустрия

«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть» Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства