Katya Statkus
На сайте с 10 апреля 2010
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«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей МосквыThe Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы
Прочитано
«Прожито»: Весь XX век в дневниковых записях жителей Москвы The Village узнал, как москвичи сто лет фиксировали изменения в жизни столицы
Индустрия
Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения?Критики и представитель группы лейблов — о том, зачем Бейонсе, Кендрик и Джеймс Блейк выпускают альбомы-сюрпризы
Индустрия
Почему музыканты выпускают альбомы без предупреждения? Критики и представитель группы лейблов — о том, зачем Бейонсе, Кендрик и Джеймс Блейк выпускают альбомы-сюрпризы
Индустрия
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайтThe Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
Индустрия
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
Индустрия
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства
Индустрия