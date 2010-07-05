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_victoria_

На сайте с 17 апреля 2010

Комментарии16
Темы0
Посты3
Коротко0
Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Рецепты читателей
Шоколадные кексы с жидкой начинкойОчень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 
62
Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Рецепты читателей

Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 

Рецепты читателей
Запеканка с ягодамиМастер-класс Монаховой Веры.
16
Рецепты читателей

Запеканка с ягодами Мастер-класс Монаховой Веры.

Рецепты читателей
На жаркий деньИюль. Солнце. Жара.
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Рецепты читателей

На жаркий день Июль. Солнце. Жара.