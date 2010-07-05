_victoria_
На сайте с 17 апреля 2010
Рецепты читателей
Шоколадные кексы с жидкой начинкойОчень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах.
Рецепты читателей
Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах.
Рецепты читателей
Запеканка с ягодами Мастер-класс Монаховой Веры.
Рецепты читателей