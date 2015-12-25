Лиза Кологреева
На сайте с 17 апреля 2010
Сколько стоит петербургский бар-хоппинг
Стоило, к слову, все как-то дороже.
Сколько стоит петербургский бар-хоппинг
В Union помимо всего крутая музыка, а еще супер был Джин Тоник где-то в его районе.
Новое место: Парикмахерская Ptichka
А вот и то место, в которое не страшно пойти постричься простому человеку.
Внешний вид: Наталья Чевалкова, директор по рекламе ИД «Афиша»
Наталья - красавица, и пальто Maje идеальное.
Старшеклассников не пустят на митинг
Неужели кто-то в старших классах не учится в субботу.
Последний звонок в этом году пройдет без алкоголя
О, да, ребятки рьяно договаривались купить водки.
Старшеклассников не пустят на митинг
ага, есть такие)
Старшеклассников не пустят на митинг
Беспредел!
Старшеклассников не пустят на митинг
повезло :)
В Пушкине ночью круто, а так стол не поймать(