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ЛК

Лиза Кологреева

На сайте с 17 апреля 2010

Комментарии15
Темы0
Посты6
Коротко0
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

В Пушкине ночью круто, а так стол не поймать(

Сколько стоит петербургский бар-хоппинг

Стоило, к слову, все как-то дороже.

Сколько стоит петербургский бар-хоппинг

В Union помимо всего крутая музыка, а еще супер был Джин Тоник где-то в его районе.

Вещи недели: 10 осенних пальто

:D 

Новое место: Парикмахерская Ptichka

А вот и то место, в которое не страшно пойти постричься простому человеку.

Внешний вид: Наталья Чевалкова, директор по рекламе ИД «Афиша»

Наталья - красавица, и пальто Maje идеальное.

Старшеклассников не пустят на митинг

Неужели кто-то в старших классах не учится в субботу.

Последний звонок в этом году пройдет без алкоголя

О, да, ребятки рьяно договаривались купить водки.

Старшеклассников не пустят на митинг

ага, есть такие)

Старшеклассников не пустят на митинг

Беспредел!

Старшеклассников не пустят на митинг

повезло :)