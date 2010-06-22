Гид The Village: 11 онлайн-конструкторов одежды и обуви Кеды в цветах американского флага, джинсы с пулевыми отверстиями, футболка с портретом любимой бабушки — The Village выяснил, как собрать гардероб из единственных в своём роде вещей не выходя из дома.