Данила Антоновский
На сайте с 20 апреля 2010
Эмм, друзья, я позволю себе внести некоторую ясность. Парикмахерская, о которой идет речь – не имеет ни малейшего отношения к Chop-Chop. И уж тем более не является ее филиалом. Ребята, которые ее открыли, действительно много с нами общались, получили от нас практически всю информацию, однако затем повели себя довольно некрасиво, не выполнили условий договора и, наконец, открыли такой вот неловкий клон. В общем, как бы то ни было – это бизнес, в нем все случается, в том числе и нечистоплотные партнеры. Но уберите, пожалуйста, оборот про "филиал". Спасибо. А настоящий Chop-Chop откроется в Питере недельки через три. Ура.
То ли еще будет, – когда из стен этой парикмахерской начнут выходить люди с муллетами.
толи ещё будет когда все откроются.поджоги, перестрелки..
Данила, спасибо за комментарий
а то читая я впал в ступор от непонимания
идея одна и таже, интерьер один и тот же, даже косметика
и речевые обороты у журналиста одни и те же что и в статьях про Вас
прекрасно помню как chop chop писал что будет открываться именно в этом же месте, а теперь где? может все таки на Рубинштейна как изначально хотели?
Роман, на Невском. Где именно – мы скоро объявим. Сейчас только ремонт закончим.
Нет-нет, Сергей, мы, хоть и москвичи, но люди все же интеллигентные.
ну тогда открывайтесь скорее, пойду к вам сразу, пока вам жулики ничего не испортили
Ребят, я понимаю, что у вас там своя атмосфера и, вообще, не хотелось бы занудничать, – но пункт, посвященный заведению two doors, иллюстрирован фотографией нашего блюда.