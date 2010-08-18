Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги «То, что происходит сейчас в Москве, — это ни в коем случае не революция. Это эволюция», — полагает Данила Антоновский, бывший шеф-редактор Conde Nast Digital и основатель проекта The Locals.