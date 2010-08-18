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Данила Антоновский

На сайте с 20 апреля 2010

Комментарии100
Темы0
Посты5
Коротко0
Колонки
All you need is love: Данила Антоновский о любви как новой форме протестаЖурналист Данила Антоновский о том, чем завершился первый цикл протестного движения и почему теперь Болотная площадь должна понять и полюбить Манежную.
10
Колонки

All you need is love: Данила Антоновский о любви как новой форме протеста Журналист Данила Антоновский о том, чем завершился первый цикл протестного движения и почему теперь Болотная площадь должна понять и полюбить Манежную.

Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги
Колонки
Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги«То, что происходит сейчас в Москве, — это ни в коем случае не революция. Это эволюция», — полагает Данила Антоновский, бывший шеф-редактор Conde Nast Digital и основатель проекта The Locals.
31
Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги
Колонки

Истоки эволюции: Данила Антоновский о том, зачем нужны митинги «То, что происходит сейчас в Москве, — это ни в коем случае не революция. Это эволюция», — полагает Данила Антоновский, бывший шеф-редактор Conde Nast Digital и основатель проекта The Locals.

Город
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 2)Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. Вторая часть — от буквы «О» до буквы «F»
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Город

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 2) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. Вторая часть — от буквы «О» до буквы «F»

Город
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. В первой части — от буквы «А» до буквы «Н»
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Город

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. В первой части — от буквы «А» до буквы «Н»

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри
Колонки
Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыриРедактор GQ Данила Антоновский о том, почему в Москве живут одни лодыри и лентяи.
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Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри
Колонки

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри Редактор GQ Данила Антоновский о том, почему в Москве живут одни лодыри и лентяи.