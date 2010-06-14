Руслан Свинья
На сайте с 21 ноября 2007
Текст полностью с awd.ru взят, скажите, многие катаются вокруг Ботнического залива? - подобные вещи бросаются в глаза).
Да и я год назад подобныую тему описывал:
http://www.lookatme.ru/flows/puteshestviya/posts/61369-interrail-i-eurail-pass-po-evrope-svoim-hodom
Неактуально.
Почти все это читал ранее, но несомненно плюс, потому что кончаю просто от метро и все, что с ним связано. Субъективно, что поделать)
благодарю всех за лестную оценку вышенаписанного)
да, я пропустил ноль.
http://www.stockholmtown.com/templates/ShopOnlinePage____8218.aspx?pid=442&type=product&epslanguage=EN
оф.сайт - после нового года еще дороже, 375 крон.
Крона упала сильнее, чем рубль, приходится привязывать курс карточки к евро- отсюда рост, видимо.
Очень поучительная статья. Мне нравятся такие истории)
Единственно возникает вопрос, чтобы вот так просто приехать и начать жить в Греции, что нужно? ВНЖ, который выдается с покупкой какой-никакой студии, или у вас просто мультишенген типа 180\360?
Благодарствую
Ну уже Stockholmskortet подорожала. 24 часа - 33SEK/
Но я по ней 4 дня катался, шведы не дотошные, показал-прошел.
В иные дни до 5 раз в метро заходил, а синяя ветка - да, самая глубокая и самая интересная.
Лично мне скучно пребывать в городе назначения все время поездки, но: порой тур, взятый в чиптрипе подобным образом, будет дешевле намного, чем взять перелет из Москвы любой авиакомпанией туда-обратно и рулить все самому. А на гостиницу можно и забить.
Я б тоже с удовольствием летал из Риги, но каждый раз оформлять латвийский шенген..(
Сейчас новая политика: находишь дешевле - получаешь скидку, большую, чем разница.
Я б с удовольствием почитал еще чего-нибудь из ваших заметок, чем пожалуй завтра и займусь.
Да, Кемь стоит посетить, особенно после ЮВА, думаю, будет незаурядно смотреться)
Я Borsalino больше всего котирую.
Как-никак в производстве федора-шляп они уже десятки лет, теперь и шлемы делают.
borsalino.it
не может карточка на 24 часа так дёшево стоить. И если Вы забыли поставить нолик, то 330 SEK тоже не может стоить, потому что в ноябре 2008 даже на 72 часа стоило 200. Мы покупали за 250 , чтоб ыметь льготы в некоторых музеях, а это 950р по тем деньгам.
И ещё - мы карточки всегда прокатывали через магнит в турникете, может станции такие попадались?
А просто показывали - это только в автобусе, и то - смотрят на дату.
я посмотрела и не могла поверить своим глазам! Рост в 3 с лишним раза??? Решила полазить ещё по сайтам .... Разобралась, кажется! ))) Мы про разные карточки говорим. На том же сайте, только в русской версии написано про ту карточку, которую я имею ввиду http://www.stockholm.ru/index.php?id=505 -см.в самом низу. По этой карточке есть всего несколько бесплатных музеев, в остальные музеи - небольшие скидки.
все копят и хотят. вайвайвай