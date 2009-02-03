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РС

Руслан Свинья

На сайте с 21 ноября 2007

Комментарии42
Темы0
Посты2
Коротко0
На ретроскутере по Псковской области
Путешествия читателей The Village
На ретроскутере по Псковской областиПрекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
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На ретроскутере по Псковской области
Путешествия читателей The Village

На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.

Путешествия читателей The Village
Interrail и Eurail pass – по Европе своим ходомВ разгар зимнего уныния отрадными бывают мысли о грядущем отдыхе.
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Путешествия читателей The Village

Interrail и Eurail pass – по Европе своим ходом В разгар зимнего уныния отрадными бывают мысли о грядущем отдыхе.