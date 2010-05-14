Home Sweet Earth Home или дом из песка и тумана А вот еще был такой случай… Гулял, значит, один архитектор-энтузиаст по цветущему лесу, наблюдал за полетом ос, а именно, куда это они летят. и увидел, значит, он, их, осиные жилища. И вдруг, в голове его пронеслась ставшая впоследствие гениальной мысль, что, если поставить осиное гнездо вверх тормашками, получится прочный прекрасный дом. И придумал он строить такие домики для людей.