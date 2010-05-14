real ЭСКЕЙП
На сайте с 25 апреля 2010
International living
100 лет галапагосского одиночестваИнтересно, катался ли Чарльз Дарвин на спине дедушки Одинокого Джорджа? Наверное, этот самый дедушка рассказывал маленькому Джорджу перед сном забавные истории о путешествиях и путешественниках
International living
100 лет галапагосского одиночества Интересно, катался ли Чарльз Дарвин на спине дедушки Одинокого Джорджа? Наверное, этот самый дедушка рассказывал маленькому Джорджу перед сном забавные истории о путешествиях и путешественниках
International living
Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошкаСолнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка
International living
Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка
International living
Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моряМаргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали
International living
Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря Маргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали
International living
Вторая производная. Эскейп-отпускВ общем, туда, где никто не работает) Отключить мозг и окунуться в растительный образ жизни!
International living
Вторая производная. Эскейп-отпуск В общем, туда, где никто не работает) Отключить мозг и окунуться в растительный образ жизни!
International living
Аотеароа-длинное белое облако. Летим в Новую Зеландию! Ну что тут сказать?)))
International living
Самая счастливая Коста-Рика!Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
International living
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
International living
U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров!Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.
International living
U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров! Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.
International living
Peace, Love & Light. Это-эко-жизнь!Показалось… что пора уже найти себя или понять, что пора себя искать
International living
Peace, Love & Light. Это-эко-жизнь! Показалось… что пора уже найти себя или понять, что пора себя искать
International living
Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс!Первая часть Australian open здесь:
International living
Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс! Первая часть Australian open здесь:
International living
Australian open!Вспомнить все: оззи, «на гребне волны», биллабонги, валлаби и кенгуру, коала’с ворлд и эвкалиптовые какашки, страусиные яйца, крикс, квиксильвер, яхтенные гонки, абориджинал, синие горы, эппл пай, ааа-попугаи, диджериду, двенадцать апостолов, киты, виноградники долины Хантер, aussi–сленг, река Муррей, экопоселения, голд кост, скиппи, Присцилла - королева пустыни, пластиковые деньги...
International living
Australian open! Вспомнить все: оззи, «на гребне волны», биллабонги, валлаби и кенгуру, коала’с ворлд и эвкалиптовые какашки, страусиные яйца, крикс, квиксильвер, яхтенные гонки, абориджинал, синие горы, эппл пай, ааа-попугаи, диджериду, двенадцать апостолов, киты, виноградники долины Хантер, aussi–сленг, река Муррей, экопоселения, голд кост, скиппи, Присцилла - королева пустыни, пластиковые деньги...
International living
Home Sweet Earth Home или дом из песка и туманаА вот еще был такой случай… Гулял, значит, один архитектор-энтузиаст по цветущему лесу, наблюдал за полетом ос, а именно, куда это они летят. и увидел, значит, он, их, осиные жилища. И вдруг, в голове его пронеслась ставшая впоследствие гениальной мысль, что, если поставить осиное гнездо вверх тормашками, получится прочный прекрасный дом. И придумал он строить такие домики для людей.
International living
Home Sweet Earth Home или дом из песка и тумана А вот еще был такой случай… Гулял, значит, один архитектор-энтузиаст по цветущему лесу, наблюдал за полетом ос, а именно, куда это они летят. и увидел, значит, он, их, осиные жилища. И вдруг, в голове его пронеслась ставшая впоследствие гениальной мысль, что, если поставить осиное гнездо вверх тормашками, получится прочный прекрасный дом. И придумал он строить такие домики для людей.
International living
Someone like it hot. Работа: круизный лайнер- Ооо, у меня большие надежды на Флориду!)- Это почему?- Миллионеры! Там их полно! Зимой они все слетаются на юг как птицы!- О, хочешь подцепить какого-нибудь Ротшильда?- Необязательно Ротшильда, но обязательно, чтобы была яхта, собственный салон-вагон и вилла у моря…- Вот бы и мне такого!- И ты такого встретишь, Джозефина) (someone like it hot)
International living
Someone like it hot. Работа: круизный лайнер - Ооо, у меня большие надежды на Флориду!)- Это почему?- Миллионеры! Там их полно! Зимой они все слетаются на юг как птицы!- О, хочешь подцепить какого-нибудь Ротшильда?- Необязательно Ротшильда, но обязательно, чтобы была яхта, собственный салон-вагон и вилла у моря…- Вот бы и мне такого!- И ты такого встретишь, Джозефина) (someone like it hot)
International living
Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо Слушаем и смотрим)))
International living
Свободные духи леса или как построить свой дом в листве- Давай же построим отдельную кормушку для белок, их любопытство мешает спать по ночам - они скачут по крыше в поисках приключений! - ААА! У меня из крыши начали прорастать деревца))) это концептуально?:) - Хэй, Джером, может, воспользуешься флайинг фоксом? - Срочно почини веревочную лестницу, на следующей неделе к нам приезжают гости! - Всем привет, я начал строить свой дом в Африке!
International living
Свободные духи леса или как построить свой дом в листве - Давай же построим отдельную кормушку для белок, их любопытство мешает спать по ночам - они скачут по крыше в поисках приключений! - ААА! У меня из крыши начали прорастать деревца))) это концептуально?:) - Хэй, Джером, может, воспользуешься флайинг фоксом? - Срочно почини веревочную лестницу, на следующей неделе к нам приезжают гости! - Всем привет, я начал строить свой дом в Африке!
International living
Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия!Теперь я люблю свой город! вот , что может сказать каждый, связавший свои увлечения с одним из направлений радикального искусства – психогеографией.
International living
Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия! Теперь я люблю свой город! вот , что может сказать каждый, связавший свои увлечения с одним из направлений радикального искусства – психогеографией.
International living
Переехать в собственный дом на воде. Теория и практикаПоверь мне, мой юный друг, что нету дела, которым и вполовину стоило бы заниматься, как попросту повозиться с лодкой, ну просто повозиться, ну просто (.) повозиться с лодкой. С лодкой, в лодке или возле лодки. Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Не важно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, доплывешь, куда плыл, или приплывешь совсем в другое...
International living
Переехать в собственный дом на воде. Теория и практика Поверь мне, мой юный друг, что нету дела, которым и вполовину стоило бы заниматься, как попросту повозиться с лодкой, ну просто повозиться, ну просто (.) повозиться с лодкой. С лодкой, в лодке или возле лодки. Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Не важно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, доплывешь, куда плыл, или приплывешь совсем в другое...
International living
Пенсия в Провансе или в Панаме. Смотрим картуОткровенно говоря, мы имеем смутное представление о том, что за жизнь у наших старших родственников. Другое поколение, суровое воспитание, свои тайны загадки, несбыточные желания, мечты о югославских сапогах и полетах в космос. Какие будни ждут нас самих, когда мы отойдем от дел, так сказать, и завяжем, наконец, с этой бессмысленной беготней? Какие сокровенные мыслишки шныряют у вас в...
International living
Пенсия в Провансе или в Панаме. Смотрим карту Откровенно говоря, мы имеем смутное представление о том, что за жизнь у наших старших родственников. Другое поколение, суровое воспитание, свои тайны загадки, несбыточные желания, мечты о югославских сапогах и полетах в космос. Какие будни ждут нас самих, когда мы отойдем от дел, так сказать, и завяжем, наконец, с этой бессмысленной беготней? Какие сокровенные мыслишки шныряют у вас в...
International living
Моя германская ферма: натуральное хозяйство в БаварииЕжегодно земельное издательство Баварии, расположенное в Мюнхене, выпускает каталог крестьянских дворов, плюс существует Интернет-каталог ферм, на которые можно приезжать отдыхать в любое время года в любом составе (www.bauernhof-urlaub.com). Непременно надо включиться в него и предлагать отдых на любой вкус, например, уход за животными (заведите пару коровок и одного быка местной...
International living