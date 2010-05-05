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Я

Янни

На сайте с 2 мая 2010

Комментарии24
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Рецепты читателей
Морковно-яблочные оладьи :)Более легкий и менее калорийный вариант оладушек с пользой для здоровья;)
1
Рецепты читателей

Морковно-яблочные оладьи :) Более легкий и менее калорийный вариант оладушек с пользой для здоровья;)

Рецепты читателей
Сладкоежкам посвящаетсяКонфеты из сухофруктов и фундука.
10
Рецепты читателей

Сладкоежкам посвящается Конфеты из сухофруктов и фундука.

Рецепты читателей
Апельсиновый кексЕсли у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.
15
Рецепты читателей

Апельсиновый кекс Если у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.

Рецепты читателей
Тосканский пирогЯ большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.
17
Рецепты читателей

Тосканский пирог Я большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.