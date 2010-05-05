Янни
На сайте с 2 мая 2010
Рецепты читателей
Морковно-яблочные оладьи :)Более легкий и менее калорийный вариант оладушек с пользой для здоровья;)
Рецепты читателей
Морковно-яблочные оладьи :) Более легкий и менее калорийный вариант оладушек с пользой для здоровья;)
Рецепты читателей
Сладкоежкам посвящается Конфеты из сухофруктов и фундука.
Рецепты читателей
Апельсиновый кексЕсли у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.
Рецепты читателей
Апельсиновый кекс Если у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.
Рецепты читателей
Тосканский пирогЯ большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.
Рецепты читателей